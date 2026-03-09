籲美管控風險 與中方相向而行 王毅：中美元首交往議程已擺在桌面

美國白宮官員早前表示，總統特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，中美元首繼去年10月之後再度會晤引起國際關注。外長王毅周日在全國人大外交主題記者會上指出，今年是中美關係的「大年」，中美高層交往的議程已擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做出周全準備，營造適宜環境，管控風險，排除不必要的干擾。中方態度是積極的、開放的，關鍵是美方也要相向而行。
CNN記者提問，指特朗普重返白宮以來，中美關係跌宕起伏，他本月底訪華之行備受期待，美以對伊朗發動攻擊，對此訪問有何影響？王毅表示，中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。
王毅指出，兩國元首身體力行，在最高層次上保持良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏期間實現了總體穩定。今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。相信只要雙方以誠相待，以信相交，兩國就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，達成國際社會都歡迎的共識。
美國NBC記者提問：中方是否接受「中美共治」框架，應對全球性挑戰？如果不接受，中方將如何避免中美對抗，讓世界確信崛起後的中國無意推翻當前國際體系？
王毅表示，回看歷史，每一次大國爭霸、陣營對抗，都給人類帶來了災難和痛苦。為此，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。中國的憲法明確規定，要堅持獨立自主的外交政策，堅持走和平發展道路。中國領導人多次在國際上強調，無論國際形勢如何演變，無論自身發展到如何程度，中國都永不稱霸、永不擴張。
日本沒資格插手台灣事務
被問及關稅議題，王毅表示，世界經濟遭遇逆風，全球化出現逆流。個別國家，大搞關稅壁壘、脫鈎斷鏈，無異於抱薪救火，最終將反噬其身。中國將擴大高水平對外開放，承擔起「世界工廠」的責任，亦發揮「世界市場」的作用。至於中日關係，王毅強調，中日關係走向何方，取決於日方的選擇，並再次批評日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」不當言論。王毅說，「眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。試問，台灣事務是中國的內政，日本有甚麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有甚麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」他強調，台灣問題是中國核心利益，紅線不容踰越。