籲美管控風險 與中方相向而行 王毅：中美元首交往議程已擺在桌面

美國白宮官員早前表示，總統特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，中美元首繼去年10月之後再度會晤引起國際關注。外長王毅周日在全國人大外交主題記者會上指出，今年是中美關係的「大年」，中美高層交往的議程已擺在桌面上，現在需要做的是，雙方為此做出周全準備，營造適宜環境，管控風險，排除不必要的干擾。中方態度是積極的、開放的，關鍵是美方也要相向而行。

CNN記者提問，指特朗普重返白宮以來，中美關係跌宕起伏，他本月底訪華之行備受期待，美以對伊朗發動攻擊，對此訪問有何影響？王毅表示，中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。