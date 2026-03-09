全國兩會2026｜趙樂際：推動人大工作高質量發展 為十五五良好開局貢獻

全國兩會繼續開會，今天早上9時舉行「十四屆全國人大四次會議」的第二次全體會議，聽取全國人大委員長趙樂際的人大常委會工作報告，以及「兩高」工作報告，即最高人民法院院長張軍，以及最高人民檢察院檢察長應勇的工作報告。國家主席習近平等黨和國家領導人出席會議，政協委員亦有列席。

「十四五」圓滿收官 國家綜合國力躍上新台階

趙樂際發表工作報告時表示，去年是很不平凡的一年，面對國內外形勢深刻複雜的變化，黨中央團結帶領推動黨和國家事業取得新的重大成就，「十四五」圓滿收官，國家經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。他說在新時代新征程的實踐充分證明「兩個確立」的決定性意義，彰顯中共領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，展現出中國式現代化的光明前景。



趙樂際又說，一年來全國人大常委會全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，踐行全過程人民民主，發揮國家根本政治制度優勢，聚焦建設更完善的中國特色社會主義法治體系，建設更高水平的社會主義法治國家，緊緊圍繞中國式現代化建設依法履職、擔當盡責，各方面工作取得新的進展和成效。

趙樂際工作中仍存在一些差距和不足，立法質量仍需進一步提高，監督工作實效有待進一步增強，服務保障代表依法履職的能力和水平需要不斷提升，人大工作隊伍建設需要持續加強。



趙樂際表示，今年是「十五五」開局之年，常委會將認真落實四中全會部署，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，穩中求進推動人大工作高質量發展，為實現「十五五」良好開局作出應有貢獻。



趙樂際展望未來一年的任務，包括要推動憲法全面貫徹實施，完善維護國家法治統一制度機制；不斷完善中國特色社會主義法律體系，更注重保障和促進社會公平正義，聚焦保障「十五五」規劃貫徹實施；積極開展人大對外交往，圍繞國家外交總體布局，堅持以元首外交為引領，加強與外國議會、國際和地區議會組織的交流合作等。

充分發揮人大監督作用 強化代表履職服務



趙樂際說，常委會加強立法工作，推進國家安全、公共安全領域立法；履行監督職責，充分發揮人大監督在黨和國家監督體系中的重要作用，包括強化財政經濟工作監督。在更好發揮人大代表作用方面，強化代表履職服務保障，並為香港及澳門代表舉辦專題講座。依法補選代表7人、終止代表資格58人，目前十四屆全國人大實有代表2878人。



趙樂際又表示，常委會發揮對外交往特點優勢，主動服務國家外交大局，積極拓展雙邊交往，推動深化多邊合作。過去一年出席多場多邊活動，表明踐行真正的多邊主義、促進世界和平發展的堅定立場。持續積極宣介闡釋中國式現代化，構建人類命運共同體等理念主張和成功實踐，並圍繞涉及國家核心利益問題，闡明原則立場，開展堅決鬥爭。

原文刊登於 香港電台