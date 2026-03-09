擠暗瘡致發高燒確診「二型糖尿病」　深圳27歲女一周3杯奶茶惹禍

廣東省深圳市一名27歲女子，日前「擠暗瘡」引發嚴重感染，高燒飆到40℃，甚至呼吸困難，醫生在其頸部發現巨大膿腫，還確診她罹患二型糖尿病（簡稱T2D/T2DM），險導致敗血症甚至感染性休克。
最高峰時一日飲3杯
綜合傳媒報道，這名女子小林表示，因長期工作忙碌幾乎沒有運動習慣，卻很愛喝奶茶，每周至少飲3到4杯，有時更一日喝3杯，再配蛋糕、餅乾等零食，體重逐漸增加。
她回憶，最近口乾舌燥、喝水也解不了渴，還頻繁去廁所，但一直沒有放在心上。一周前她發現頸部長了一個米粒大小的暗瘡，隨手就擠掉，豈料傷口迅速惡化，出現紅腫、劇烈疼痛，並逐漸形成大面積感染，最終高燒到40℃，還出現呼吸困難，被緊急送到醫院。
醫生檢查發現，小林頸部出現嚴重皮膚軟組織感染，並形成巨大膿腫，手術引流時流出大量黃白色膿液，進一步檢查後確認，她同時患有二型糖尿病。醫生表示，由於她長期大量攝取含糖飲料與甜食，導致血糖偏高，增加胰島負擔，最終發展為糖尿病。醫生提醒，現代人含糖飲料攝取過多，相關代謝疾病正快速增加，而暗瘡本身不危險，但若身體免疫力下降或血糖異常，細微的傷口也可能變成致命感染。
