擠暗瘡致發高燒確診「二型糖尿病」　深圳27歲女一周3杯奶茶惹禍

廣東省深圳市一名27歲女子，日前「擠暗瘡」引發嚴重感染，高燒飆到40℃，甚至呼吸困難，醫生在其頸部發現巨大膿腫，還確診她罹患二型糖尿病（簡稱T2D/T2DM），險導致敗血症甚至感染性休克。 最高峰時一日飲3杯 綜合傳媒報道，這名女子小林表示，因長期工作忙碌幾乎沒有運動習慣，卻很愛喝奶茶，每周至少飲3到4杯，有時更一日喝3杯，再配蛋糕、餅乾等零食，體重逐漸增加。

她回憶，最近口乾舌燥、喝水也解不了渴，還頻繁去廁所，但一直沒有放在心上。一周前她發現頸部長了一個米粒大小的暗瘡，隨手就擠掉，豈料傷口迅速惡化，出現紅腫、劇烈疼痛，並逐漸形成大面積感染，最終高燒到40℃，還出現呼吸困難，被緊急送到醫院。