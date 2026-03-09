全國兩會2026｜最高法：嚴懲域外犯罪 處決緬北四大家族16人

報告指出，人民法院會落實國家安全責任制和維護社會穩定責任制，全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密、宗教極端等危害國家安全犯罪，亦會依法從嚴從重懲治嚴重暴力犯罪，健全掃黑除惡常態化機制，並加大對電信網絡詐騙、毒品等犯罪懲治力度，同時依法懲治腐敗犯罪，防範打擊非法金融活動，完善網絡空間治理司法政策等。 人民法院過去一年堅持總體國家安全觀，堅决捍衛國家安全，推進反恐維穩法治化常態化。貫徹反分裂國家法，嚴懲「台獨」頑固分子，對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑；依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

全國兩會繼續在北京召開，最高人民法院院長張軍發表工作報告，提到今年是「十五五」開局之年，人民法院會堅定法治自信，更加注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，加強新時代審判工作，為實現「十五五」良好開局提供有力司法服務和保障。

嚴重暴力犯罪案件按年下降7.3%

人民法院去年審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件46000宗、涉及53000人，按年下降7.3%，此外亦加大對新型毒品犯罪懲治力度。最高人民法院去年收案超過29100件，結案近31900多件，按年分別下降16.5%和1.8%。

人民法院推動大灣區司法規則銜接

張軍提到人民法院保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷的合法權益，過去一年審結涉港澳台案件31000宗，按年增長15.6%；人民法院亦推動粵港澳大灣區司法規則銜接。



報告又指出，人民法院依法懲治網絡暴力等犯罪；嚴懲以虛擬貨幣爲媒介洗錢、逃匯等犯罪；助力整治「內卷式」競爭，認定構成壟斷案件27件；嚴懲涉企造謠抹黑犯罪，某網絡主播嚴重侵害某企業商譽及經營者名譽，判令立即停止侵權、賠償損失；對緬北「四大家族」犯罪集團16名主犯依法判處死刑，對域外侵害中國公民的犯罪行動依法必懲。



報告又提到，人民法院對侵害未成年人犯罪零容忍，加强未成年人犯罪預防治理，對殺害女同學的14歲學生依法判處無期徒刑，未成年人犯罪高發勢頭得到有效遏制。