馬六甲困局是甚麼？ 中國九成海運原油必經之路

要注意的是，走馬六甲海峽的不止原油，還有一定數量的天然氣，還有從中國出口的各種各類貿易貨物。 如此重的馬六甲海峽在哪裏呢？它位於東南亞的馬來半島與蘇門答臘島之間，因沿岸的馬來西亞古城馬六甲得名。該海峽連接安達曼海和南海，全長1,080公里，最窄處僅有2.8公里，是溝通印度洋和太平洋的咽喉要道，也是東亞來往中東、歐洲、非洲最快速航道，戰略價值不言而喻。

美國列為必須控制的咽喉水道 不走馬六甲海峽可以嗎？翻開地圖可見，東來西往的船隻是可以改行印尼的巽他海峽、龍目海峽等等，惟相關航線或通行條件不佳，或是里程長得多，令運輸成本和時間成本增加，並非優選。 馬六甲是海峽，那「馬六甲困局」的「困」又從何來？ 目前馬六甲海峽由周邊的新加坡、馬來西亞和印尼共管，但說到這海峽，必須提及兩個與中國關係較為「複雜」的國家——美國和印度。 美國是世界第一強國，在其全球戰略中，馬六甲海峽是必須控制的16個咽喉水道之一。事實上，美國在馬六甲海峽南端的新加坡設有軍事基地，於該地區有軍事存在。

中國如何破解「馬六甲之困」？ 印度本土距離馬六甲海峽2,000多公里，似乎很遙遠，但該國的安達曼群島卻在馬六甲海峽北端的附近，且同樣有軍事存在。 正如剛才所說，誰控制了馬六甲海峽，就能很大程度控制中國石油供應的命脈，若有國家因某些原因封鎖馬六甲海峽，中國的「油路」即會大受影響。傳媒說，馬六甲海峽已成為中國能源不安全的代名詞，這也是「困」之所在。 中國要如何破解「馬六甲困局」？很多專家學者一直在研究相關問題，在網上搜尋或「問AI」也會找到很多方向，例如透過通道多元化降低風險，又例如通過戰略儲備緩衝衝擊、通過外交合作營造有利環境、通過加強軍事實力建設提供保障等等。