深圳機舖夾公仔機「夾倉鼠」　被批虐待動物後改撈金魚

據報近日深圳一電玩城內，有夾公仔機以活生生的倉鼠作為獎品。(南方都市報)

據內媒報道，近日深圳寶安海雅濱紛城「悅空之城」電玩城內，有夾公仔機以活生生的倉鼠作為獎品。事件即時引起爭議，有虐待動物之嫌，「倉鼠機」營運一個月後被移走，惟之後改為撈魚及撈龜。

據《南方都市報》報道，內地社交媒體上有網友指，該電玩城的夾公仔機，以倉鼠作為獎品供消費者抓取，倉鼠被困在於機內狹小空間，甚至在農曆新年期間，出現無人餵倉鼠的情況，致電政府投訴熱線，卻被告知無法處理。「倉鼠機」被批評是「虐待動物」、「太殘忍」。