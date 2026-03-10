深圳機舖夾公仔機「夾倉鼠」　被批虐待動物後改撈金魚

據內媒報道，近日深圳寶安海雅濱紛城「悅空之城」電玩城內，有夾公仔機以活生生的倉鼠作為獎品。事件即時引起爭議，有虐待動物之嫌，「倉鼠機」營運一個月後被移走，惟之後改為撈魚及撈龜。
據《南方都市報》報道，內地社交媒體上有網友指，該電玩城的夾公仔機，以倉鼠作為獎品供消費者抓取，倉鼠被困在於機內狹小空間，甚至在農曆新年期間，出現無人餵倉鼠的情況，致電政府投訴熱線，卻被告知無法處理。「倉鼠機」被批評是「虐待動物」、「太殘忍」。
報道指，在3月2日工作人員向記者證實，「倉鼠機」當日已全部下架移走。被問及原因，工作人員僅表示「不能養倉鼠，反正不允許」。據報道提及，該項目已至少運營一個月。
不過「倉鼠機」被移走，但電玩城入口新增6台名為「漁樂碼頭」設備，分別有金魚、熱帶魚，以及小烏龜。3個遊戲幣可撈魚15分鐘，撈到動物還需額外付幣兌換魚桶。「漁樂碼頭」附近無工作人員，一水箱內有逾百條金魚，而捕撈濾網附著污漬和排泄物，現場亦未張貼動物經營許可、防疫條件合格證等文件。
有律師回覆《南方都市報》表示，將活體動物作為夾公仔機獎品可能涉嫌違反《中華人民共和國動物防疫法》，動物經營活動必須辦理動物防疫條件合格證，若無證經營可依法處罰。律師提及，中國目前對非野生動物的虐待行為，尚無相關立法，難以直接處罰，但飼養環境若不符合動物防疫條件，可依據《動物防疫法》認定和處罰。