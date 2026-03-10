十五五強勁開局！內地首兩月出口飆21.8% 狂超預期近15個百分點

內地出口在十五五開局表現強勁，今年1至2月出口按美元計同比大幅增長21.8%，遠勝於預期的7.2%；其中2月以美元計價出口按年大增39.6%。儘管在不同年份，春節假期會於1月或2月出現，這些月份按年狂飆未必反映實際外貿表現，但分析認為全球需求回暖、政策紅利，以及中國在目前地緣政局下在供應鏈角色仍然相當重要等情況，亦有助達成亮麗開局。

期內貿易順差擴大至2136億美元

海關總署周二公布，按美元計，中國1至2月進出口同比增幅站上兩位數，遠超預期；出口同比(按美元計)增21.8%，預估為7.2%；而1至2月進口同比(按美元計)增19.8%，預估為7%，兩者均大幅優於預期。期內貿易順差擴大至2,136億美元。如以人民幣計價，1至2月出口亦按年升19.2%；進口同比增17.1%。