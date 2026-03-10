十五五強勁開局！內地首兩月出口飆21.8% 狂超預期近15個百分點

內地出口在十五五開局表現強勁，今年1至2月出口按美元計同比大幅增長21.8%，遠勝於預期的7.2%；其中2月以美元計價出口按年大增39.6%。儘管在不同年份，春節假期會於1月或2月出現，這些月份按年狂飆未必反映實際外貿表現，但分析認為全球需求回暖、政策紅利，以及中國在目前地緣政局下在供應鏈角色仍然相當重要等情況，亦有助達成亮麗開局。
期內貿易順差擴大至2136億美元
海關總署周二公布，按美元計，中國1至2月進出口同比增幅站上兩位數，遠超預期；出口同比(按美元計)增21.8%，預估為7.2%；而1至2月進口同比(按美元計)增19.8%，預估為7%，兩者均大幅優於預期。期內貿易順差擴大至2,136億美元。如以人民幣計價，1至2月出口亦按年升19.2%；進口同比增17.1%。
國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閆敏指出，「2026年中國對外貿易實現了『開門紅』，主要得益於全球需求回暖、政策紅利釋放，產業優勢凸顯、微觀主體活力迸發多重因素的影響」。
今年外貿出口表現料將向好
華僑銀行香港經濟師姜靜表示，儘管面對人民幣走強、轉口貿易管制加強，以及關稅威脅等不利因素，中國外貿行業整體仍展現出強大的結構性韌性。她認為今年外貿出口表現將向好，指今年首三個月地緣政治風險持續高企，中東局勢或令能源價格處於較高水平，並影響航運，但中國整體受此地緣政治風險影響相對有限。此外，內地不少行業產能正持續擴大，智能化亦迅速發展。她並稱，隨著美國最高法院裁定特朗普以國際緊急經濟權力法下加徵關稅，超越總統權限，特朗普要循其他渠道加徵關稅存在一定限制，故相信關稅戰最壞情況已過去。
「一帶一路」國家進出口4.02萬億元 增20%
從交易夥伴看，內地今年首2個月與東盟貿易總值為1.24萬億元(人民幣、下同)，增長20.3%；與歐盟貿易總值為9,989.4億元，增長19.9%；與美國貿易總值為6,097.1億元，下降16.9%。同期，內地對共建「一帶一路」國家合計進出口4.02萬億元，增長20%。