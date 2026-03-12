全能AI「龍蝦」內地大熱 權限過高傳禁用於國企政府電腦

俗稱為「龍蝦」開源人工智能(AI)代理OpenClaw近日在內地爆紅。前稱Clawdbot的OpenClaw由奧地利軟件工程師Peter Steinberger開發，最大特點是可直接操作電腦軟件並完成工作，猶如「全方位AI助理」，有別於傳統AI需要人手執行及操作每個指令，「龍蝦」可透過獲得電腦系統的操作權限，代替用家完成各種任務，如搜尋資料、撰寫文章、回覆電郵甚至進行投資等，內地有科技公司及地方政府補貼支持其發展。
但正正由於「龍蝦」的「權力」(權限)太大，引起政府關注。國家互聯網應急中心表示，「龍蝦」擁有較高的系統權限，但默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權，建議部署「龍蝦」時要強化網絡控制、加強憑證管理、嚴格管理插件來源和持續關注安全更新。據報近日開始有網民表示被「龍蝦」大批刪除電郵。
彭博社引述消息，稱基於安全風險考慮，內地大型銀行等國企及政府機關已接獲通知，限制員工在辦公電腦等設備安裝「龍蝦」，若已安裝須停用及刪除，或上報作安全核查。另有消息稱有國有大型銀行及部分政府部門完全禁止員工在辦公電腦及使用公司網絡的個人手機上安裝「龍蝦」相關工具，軍隊家屬亦受到相關限制。
小紅書禁用「龍蝦」等AI經營帳號
由於要安裝「龍蝦」有一定技術門檻，內地已出現付費上門安裝的服務，索價300至800元人民幣不等，遠程安裝則約需50至100元。但因上述安全原因，近日內地又出現了上門「刪除龍蝦」的服務。另外，內地有網民用「龍蝦」經營小紅書帳號，讓它完成小紅書貼文的標題、文字、配圖、發布，乃至評論。小紅書已發公告表示將嚴厲打擊使用AI託管帳號。