全能AI「龍蝦」內地大熱 權限過高傳禁用於國企政府電腦

俗稱為「龍蝦」開源人工智能(AI)代理OpenClaw近日在內地爆紅。前稱Clawdbot的OpenClaw由奧地利軟件工程師Peter Steinberger開發，最大特點是可直接操作電腦軟件並完成工作，猶如「全方位AI助理」，有別於傳統AI需要人手執行及操作每個指令，「龍蝦」可透過獲得電腦系統的操作權限，代替用家完成各種任務，如搜尋資料、撰寫文章、回覆電郵甚至進行投資等，內地有科技公司及地方政府補貼支持其發展。

但正正由於「龍蝦」的「權力」(權限)太大，引起政府關注。國家互聯網應急中心表示，「龍蝦」擁有較高的系統權限，但默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權，建議部署「龍蝦」時要強化網絡控制、加強憑證管理、嚴格管理插件來源和持續關注安全更新。據報近日開始有網民表示被「龍蝦」大批刪除電郵。