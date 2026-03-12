熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-12 13:40
更新：2026-Mar-12 13:40

亞航香港地勤涉歧視被炒　內地客拍片指其自稱｢不是中國人｣(有片)

分享：
Cover

一內地女子投訴亞洲航空的地勤人員歧視內地乘客。(影片截圖)

adblk4

近日，一名內地女子在社交媒體上投訴，在香港機場遭到亞洲航空的地勤人員的粗魯對待，指對方歧視說普通話的內地乘客，更聲稱「不是中國人」。亞航事後表示，涉事地勤人員為代理公司員工，已被解僱。

該乘客在影片中表示，自己乘坐從香港飛往吉隆坡的亞航AK137航班時，遭地勤粗魯對待，指對方對歧視說普通話的內地乘客，並且聲稱「不是中國人，我忘了我不是中國人」。不過，影片中未完整交代為何雙方出現不快，亦沒有拍下涉事地勤人員的行為。

adblk5

事主在片中強調，要實名向亞航舉報，又揚言亞航繼續僱用該職員就是對「整個大陸地區的挑釁」。亞航負責人於周二（10日）向南方都市報表示，確認涉事人員是香港機場合作的地勤服務代理公司員工，在調查完畢後已解僱。

2026 03 12 130001 2026 03 12 130018 2026 03 12 132623 2026 03 12 130100 2026 03 12 130106 2026 03 12 130112 2026 03 12 130204

曾因不適決定終止行程　隨後又決定登機

負責人補充，當時旅客自述身體不適，提出終止行程並提取行李，其同行人決定繼續行程；過後旅客狀態改善，決定恢復行程，基於對其健康狀況的審慎評估及現場保障需求，亞航職員安排其最後登機，在溝通過程中一名地勤人員使用了不當用語，導致了不愉快情況的發生。

報道引述亞航中國區總經理湯汀表示，指任何代表亞航的工作人員「都承載著旅客對我們的期待與信任」，均應恪守服務準則、尊重每一位旅客，指事件給旅客帶來的不佳出行體驗，深感抱歉，又承諾將與各地勤服務代理公司保持緊密溝通，確保各地後續服務流程更加規範，努力提升服務的一致性與專業性，杜絕類似情況再次發生。

adblk6
乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要剪指甲及霸佔座位飛象過河（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要用腳頂著前椅背或騷擾車長（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要衝門或身體緊貼扶手（運輸署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務