亞航香港地勤涉歧視被炒　內地客拍片指其自稱｢不是中國人｣(有片)

近日，一名內地女子在社交媒體上投訴，在香港機場遭到亞洲航空的地勤人員的粗魯對待，指對方歧視說普通話的內地乘客，更聲稱「不是中國人」。亞航事後表示，涉事地勤人員為代理公司員工，已被解僱。

該乘客在影片中表示，自己乘坐從香港飛往吉隆坡的亞航AK137航班時，遭地勤粗魯對待，指對方對歧視說普通話的內地乘客，並且聲稱「不是中國人，我忘了我不是中國人」。不過，影片中未完整交代為何雙方出現不快，亦沒有拍下涉事地勤人員的行為。