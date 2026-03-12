亞航香港地勤涉歧視被炒　內地客拍片指其自稱｢不是中國人｣(有片)

近日，一名內地女子在社交媒體上投訴，在香港機場遭到亞洲航空的地勤人員的粗魯對待，指對方歧視說普通話的內地乘客，更聲稱「不是中國人」。亞航事後表示，涉事地勤人員為代理公司員工，已被解僱。
該乘客在影片中表示，自己乘坐從香港飛往吉隆坡的亞航AK137航班時，遭地勤粗魯對待，指對方對歧視說普通話的內地乘客，並且聲稱「不是中國人，我忘了我不是中國人」。不過，影片中未完整交代為何雙方出現不快，亦沒有拍下涉事地勤人員的行為。
事主在片中強調，要實名向亞航舉報，又揚言亞航繼續僱用該職員就是對「整個大陸地區的挑釁」。亞航負責人於周二（10日）向南方都市報表示，確認涉事人員是香港機場合作的地勤服務代理公司員工，在調查完畢後已解僱。
曾因不適決定終止行程 隨後又決定登機
負責人補充，當時旅客自述身體不適，提出終止行程並提取行李，其同行人決定繼續行程；過後旅客狀態改善，決定恢復行程，基於對其健康狀況的審慎評估及現場保障需求，亞航職員安排其最後登機，在溝通過程中一名地勤人員使用了不當用語，導致了不愉快情況的發生。
報道引述亞航中國區總經理湯汀表示，指任何代表亞航的工作人員「都承載著旅客對我們的期待與信任」，均應恪守服務準則、尊重每一位旅客，指事件給旅客帶來的不佳出行體驗，深感抱歉，又承諾將與各地勤服務代理公司保持緊密溝通，確保各地後續服務流程更加規範，努力提升服務的一致性與專業性，杜絕類似情況再次發生。