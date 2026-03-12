江蘇減肥大賽推「贅肉換牛肉」　三日吸引2400人報名

剛過完年，你肚上肥了一圈嗎？江蘇無錫一地推出「贅肉換牛肉」減重挑戰賽，每人最高限換10公斤，短短3天已超2,400人報名，還登上熱搜，有人直呼「燃燒卡路里，這項目我投了」！ 綜合《紅星新聞》、《澎湃新聞》報道，江蘇省無錫市山北街道辦9日發布官方消息，推出「樂業杯」健康減重挑戰賽，參賽人員可通過減肥以贅肉換牛肉，鼓勵職工積極參與健康減重，營造積極向上、活力滿滿的工作氛圍，推動形成自律、健康、向上的良好風尚。 每人最高限換10公斤

其中規定參加對象為所有社保關係在山北轄區的在職人員，活動時間為今年3月20日至12月31日。參加人員需要完成線上報名，3月23日至3月27日到山北街道便民服務中心指定地點現場稱重，登記初始體重，建立個人減重資料。 規定中特別提醒，僅限科學運動、合理飲食減重，嚴禁使用減肥藥、催吐、極端節食等不健康方式，若因不當方式導致健康問題，責任自負。 獎勵規則中明確2027年1月1日至10日為最終稱重兌獎期，凡是參加活動的人員可以用贅肉換牛肉：0.5公斤贅肉換0.5公斤牛肉或1.5公斤牛骨，1公斤贅肉換0.5公斤牛尾巴，1.5公斤贅肉換0.5公斤牛內臟（含牛百葉等），2公斤贅肉換0.5公斤牛舌，多減多得，每人限換10斤贅肉，提倡適度減肥。