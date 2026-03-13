騙案｜一日內連收3個速遞「尿袋」 懷疑預先植入程式事主醒目報警

內地一名李姓女子近日在同一天內莫名收到3件陌生速遞，拆開後發現包裹各裝有一個外觀相同的行動電源與手提袋，李女對速遞來源毫不知情，隨即上網搜尋相關案例，發現疑為詐騙手法，隨後將包裹送交當地派出所處理。 《齊魯晚報》等傳媒報道，3月9日，李女陸續收到3件快遞，3件包裹各有不同的訂單號與取件碼。寄件人顯示為潮汕地區一名黃姓男子，而收件資訊中，李女的住址與電話均完全正確。她起初以為是家人購買的或寄錯，但詢問過後確認家中無人落過單。

李女表示，她在網路上搜尋處理方式時，注意到有人分享過類似行動電源病毒詐騙的經歷。她因擔心遭遇詐騙，始終未使用這3個行動電源，並決定將行動電源交至當地派出所。 負責受理案件的民警表示，確實存在行動電源詐騙的相關案件，但目前無法確認李女收到的行動電源是否涉嫌詐騙，需進一步進行專業拆解檢測與核實。 或竊取手機號碼及密碼 江西省南昌市東湖區人民檢察院指，不法分子慣用的行動電源詐騙方式主要2種。一為植入惡意程式。，不法分子在共享行動電源內部預先植入惡意程式，當使用者連接充電時，透過充電接口進行資料傳輸，藉此偷取手機號碼、帳號密碼等個人資料。

二為高額使用費詐騙。不法分子透過社交平台與陌生人建立信任後，以手機沒電為由，請對方協助掃描其提供的共享行動電源QR Code。隨後故意拖延歸還時間，直至使用費累積至封頂金額才歸還，以此騙取他人金錢。