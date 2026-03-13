全國人大會議閉幕 高票通過政府工作報告及十五五規劃

十四屆全國人大四次會議閉幕會，昨午3時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平等黨和國家領導人出席。出席會議的2,762名全國人大代表，就各項決議草案、法律草案和決定草案進行表決。當中「十五五」規劃綱要草案以高票通過。

新華社報道，第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，昨下午在北京人民大會堂閉幕。閉幕會由大會主席團常務主席、執行主席趙樂際主持。習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員在主席台就座。