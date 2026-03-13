全國人大會議閉幕 高票通過政府工作報告及十五五規劃

十四屆全國人大四次會議閉幕會，昨午3時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平等黨和國家領導人出席。出席會議的2,762名全國人大代表，就各項決議草案、法律草案和決定草案進行表決。當中「十五五」規劃綱要草案以高票通過。
新華社報道，第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，昨下午在北京人民大會堂閉幕。閉幕會由大會主席團常務主席、執行主席趙樂際主持。習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員在主席台就座。
會議經表決，通過了十四屆全國人大四次會議關於政府工作報告的決議。決議指出，會議高度評價「十四五」時期我國經濟社會發展取得的重大成就，充分肯定國務院過去一年的工作，同意報告提出的十五五時期主要目標、重大任務和2026年工作部署，決定批准這個報告。
當中，「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議草案」、即十五五規劃綱要草案，以2,758票贊成、1票反對、2票棄權，高票通過。至於國務院總理李強的政府工作報告，亦以2,759票贊成、1票反對、2票棄權，高票通過。至於生態環境法典、民族團結進步促進法及國家發展規劃法等，亦獲得高票通過。
人大委員長趙樂際發言總結表示，實施好十五五規劃綱要具有重大意義，要深刻認識十五五時期的戰略定位，為實現十五五目標任務提供法治基礎。趙樂際說：「準確把握十五五時期經濟、社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，紮實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現十五五良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。」今年的人大會議會期共有8日，較去年多一天，大會議程亦較去年多4項。