磁力共振｜湖北漢檢查被困6小時 醫生大意被停職

湖北省武漢市傳出一起烏龍醫療事故，一名男子在醫院接受磁力共振檢查，竟被固定在檢查儀器6小時，直到翌日清晨才被清潔人員發現。涉事醫生因交接後出現問題，目前均遭停職。

《上游新聞》報道，事件發生於上月26日，事發地點為華中科技大學同濟醫學院漢口院區，這名唐姓男子說，他因頸部疼痛預約磁力共振檢查，隨即被安排躺上磁力共振設備，手機則放在檢查室窗台旁的桌上，醫生為其固定頭部並戴上面罩後離開。

翌日被清潔人員發現

唐男原以為檢查很快就會開始，沒想到半小時後仍無動靜，他先後多次呼喊「怎麼還沒做完」、「有沒有人」、「醫生在不在」，但始終無人回應。由於聽到磁力共振設備仍在運轉，他擔心可能有危險，只能躺在機器上不斷呼喊，累了就稍作休息再繼續喊。