湖南47歲男疑塞千元「強娶」82歲嫗　新娘子一頭霧水

湖南省湘潭市一名47歲男子，於今年2月9日與82歲的謝姓老太太完成結婚登記，男方給付的聘禮僅為1,000元人民幣（約1,132港元）及20顆雞蛋。女方家屬獲悉後勃然大怒，隨即將老太太送至男方住所當面質問，此事引發廣泛關注並一度登上百度熱搜。
以為領的是假證書
據內媒14日報道，謝奶奶表示，自己對這段婚事毫不知情，甚至以為領到的是一張假證書。她說：「去領證的時候工作人員也沒說什麼，就給照了相，發了張紙。」她並指出，1,000元是對方硬塞給她的，加上本身不識字，完全不清楚那張紙就是結婚證。謝奶奶也坦言，不明白對方為何要與自己辦理結婚登記。
女方家屬得知消息後極為憤怒，謝奶奶的兒子與孫子隨即將她送往男方家中。然而，男方母親拒絕接收老太太，並反問：「有甚麼資格送過來？」謝奶奶的兒子則回應，這樁婚事是男方家主動促成的，且對方還揚言要將老太的戶口遷入男方家中。
可能與瓜分拆遷款有關
對此，男方母親表示，這段婚姻是經謝奶奶本人同意才辦理的，其他情況則稱不清楚。截至報道發出時，男子本人尚未就此事作出任何回應。
事件在網上引發熱議，有網友猜測，男方登記結婚的目的可能與瓜分拆遷款或分擔債務有關。另有網友留言表示，依照內地現行規定，戶口遷入時間若未符合相關規定，即便是親屬也無法分得拆遷補償款，質疑此舉實際效果存疑。
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