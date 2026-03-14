湖南47歲男疑塞千元「強娶」82歲嫗　新娘子一頭霧水

湖南省湘潭市一名47歲男子，於今年2月9日與82歲的謝姓老太太完成結婚登記，男方給付的聘禮僅為1,000元人民幣（約1,132港元）及20顆雞蛋。女方家屬獲悉後勃然大怒，隨即將老太太送至男方住所當面質問，此事引發廣泛關注並一度登上百度熱搜。

以為領的是假證書

據內媒14日報道，謝奶奶表示，自己對這段婚事毫不知情，甚至以為領到的是一張假證書。她說：「去領證的時候工作人員也沒說什麼，就給照了相，發了張紙。」她並指出，1,000元是對方硬塞給她的，加上本身不識字，完全不清楚那張紙就是結婚證。謝奶奶也坦言，不明白對方為何要與自己辦理結婚登記。