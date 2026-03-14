武漢火鍋店遭廣場舞大媽阻做生意　老闆交涉不果斬傷兩人

湖北武漢一家火鍋店老闆因廣場舞大媽長期佔據店門口，並拒絕更換場地影響其經營，多次協調無果後，日前怒持刀傷人致2人受傷，引發網友熱議。

據《中國新聞周刊》報道，3月11日晚，湖北武漢漢陽區一火鍋店老闆與門口跳廣場舞人群發生爭執後持刀傷人，致兩人受傷，其中包括一名跳舞者及一名上前勸架的市民。

原為一家牙科診所

附近商戶向記者透露，事發門店原為一家牙科診所，晚上無人經營，長期有廣場舞愛好者在此活動。今年2月診所轉租為火鍋店後，廣場舞人群仍繼續在門前跳舞，音樂聲和佔道行為嚴重影響火鍋店晚間經營。