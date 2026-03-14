武漢火鍋店遭廣場舞大媽阻做生意　老闆交涉不果斬傷兩人

湖北武漢一家火鍋店老闆因廣場舞大媽長期佔據店門口，並拒絕更換場地影響其經營，多次協調無果後，日前怒持刀傷人致2人受傷，引發網友熱議。
據《中國新聞周刊》報道，3月11日晚，湖北武漢漢陽區一火鍋店老闆與門口跳廣場舞人群發生爭執後持刀傷人，致兩人受傷，其中包括一名跳舞者及一名上前勸架的市民。
原為一家牙科診所
附近商戶向記者透露，事發門店原為一家牙科診所，晚上無人經營，長期有廣場舞愛好者在此活動。今年2月診所轉租為火鍋店後，廣場舞人群仍繼續在門前跳舞，音樂聲和佔道行為嚴重影響火鍋店晚間經營。
附近商戶表示，事發前兩天火鍋店老闆就和廣場舞大媽們溝通過，雙方多次溝通無效：「第一次民警也來了，但沒有協商出很好結果，第二天物業（物管）也來了，勸她們不要在這跳了，但還是沒聽勸。」
拒絕更換跳舞場地
涉事社區工作人員證實雙方矛盾積壓已久，社區此前曾多次組織協調，並提議更換跳舞場地至附近空地，但遭廣場舞大媽以「習慣該位置」、「替代場地條件不佳」拒絕。目前，當地派出所已介入立案調查，目前案件仍在處理中。
相關新聞一度登上熱搜，網友幾乎一面倒批評廣場舞大媽：「給了新場地不去，非要堵人家門口。這哪是鍛煉，分明是耍無賴」；「人家一個月房租都得上萬，你不讓人家好好做生意」;「火鍋店老闆正當防衛」;「該管不管，最後矛盾激發」。
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