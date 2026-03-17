女嬰出生2日被棄養　荷蘭生活28年後尋根與父母相認

江西省南昌市日前傳出尋親事蹟，一名出生僅2天的女嬰，28年前被爺爺遺棄在村莊，隨後被送往孤兒院，並被荷蘭夫婦收養。如今她已28歲，尋根之旅幾經波折終於找到親生父母，母女相擁大團圓結局。
被遺棄於南昌揚子洲村莊
《大風新聞》報道，母親楊小英回憶，1998年她生下第三個孩子，是個女孩，夫妻為孩子取名徐楊，但孩子出生第2天，爺爺以「帶回老家照顧」為由，將女嬰抱走，並把孩子遺棄在南昌市揚子洲附近的村莊。
楊小英回憶當時情景時仍難掩悲痛，「我問他把孩子扔在哪裡了，我們去找找，他竟然說不知道。」她表示，女兒失蹤後那段時間，她經常與爺爺爭吵，但始終沒有任何線索，「那是我10月懷胎生下來的孩子，我怎麼可能不恨。16年我都沒有和他說過一句話。」
報道指出，所幸女嬰被好心村民發現，送往南昌市孤兒院，被發現時包裹嬰兒的布裡放著120元人民幣、一袋奶粉和寫著出生日期的紙條，院方為她取名洪楊麗，並安排寄養家庭照顧。約1年後，她被一對荷蘭夫婦收養，從此在歐洲長大。
被荷蘭夫婦收養關愛有加
在荷蘭生活的歲月裡，養父母對洪楊麗關愛有加，但她始終對自己身世充滿好奇，希望找到自己的「根」，在多方協助下，洪楊麗終於在3月14日返回南昌市，見到親生父母，雙方擁抱泣不成聲。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章