女嬰出生2日被棄養　荷蘭生活28年後尋根與父母相認

江西省南昌市日前傳出尋親事蹟，一名出生僅2天的女嬰，28年前被爺爺遺棄在村莊，隨後被送往孤兒院，並被荷蘭夫婦收養。如今她已28歲，尋根之旅幾經波折終於找到親生父母，母女相擁大團圓結局。

被遺棄於南昌揚子洲村莊

《大風新聞》報道，母親楊小英回憶，1998年她生下第三個孩子，是個女孩，夫妻為孩子取名徐楊，但孩子出生第2天，爺爺以「帶回老家照顧」為由，將女嬰抱走，並把孩子遺棄在南昌市揚子洲附近的村莊。

楊小英回憶當時情景時仍難掩悲痛，「我問他把孩子扔在哪裡了，我們去找找，他竟然說不知道。」她表示，女兒失蹤後那段時間，她經常與爺爺爭吵，但始終沒有任何線索，「那是我10月懷胎生下來的孩子，我怎麼可能不恨。16年我都沒有和他說過一句話。」