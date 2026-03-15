安徽女芭提雅泳池派對後失蹤 遭棄屍逾200公里外水溝 曾向友發7次「救我」

一名34歲、來自內地安徽的女子，2月底在泰國芭提雅工作期間離奇失蹤，其後證實遇害。女子失聯前，曾於清晨向友人發出多則「救我」訊息並附上定位，之後再無回應，事件迅速引起關注。 內地及泰國傳媒報道，女死者姓計，長期在芭提雅生活及工作。上月21日清晨約6時，她向一名朋友發出求救短訊，內容簡短急促連發了7次「救我」，朋友察覺異常後嘗試聯絡未果，隨即通知其姓張男友。張男於2月23日由中國趕赴泰國，並到農普魯警察局報案，指女友失蹤。

泳池別墅派對後昏迷 閉路電視成關鍵線索 警方調查顯示，計女失蹤前，曾前往芭提雅一處設有泳池的私人別墅，擔任派對娛樂工作。當時別墅內有多名中國籍男子。閉路電視畫面顯示，她與其中一名男子互動頻繁，看似關係親近。 然而派對結束前後，情況出現異常。監控拍下計女已陷入昏迷狀態，隨後被該名男子獨自拖抱離開別墅，帶上車後駛離現場，過程中未見對方尋求醫療協助。這段畫面成為警方掌握的最後行蹤。

車輛南下行駛 女屍在椰子園水溝被發現 警方循車輛行蹤追查，發現該車離開春武里府後一路向南，最終進入叻丕府。數日後，即2月25日下午1時左右，當地邦帕縣一處村落，有村民在椰子園旁的排水溝內發現一具女屍。 遺體被發現時面朝下浸在水中，已有腐爛跡象，上半身赤裸，下身僅穿著白色短褲，外表未見明顯外傷。警方經DNA鑑定後，確認死者正是此前在芭提雅失蹤的計女，棄屍地點距離她最後出現的泳池別墅超過200公里。 鎖定29歲中國男 警方發逮捕令

隨著證據逐步拼湊，警方鎖定一名29歲、姓趙的中國籍男子為主要嫌疑人。調查指出，涉案黑色寶馬汽車並非趙男所有，而是向友人借用，使用一天後歸還並停放在春武里府一處巷內。 泰國春武里府農普魯警察局於3月13日對外公布，已正式對趙男發出逮捕令，指控其涉及非法拘禁導致他人死亡，以及為掩蓋死亡事實而轉移、棄置遺體等罪名。 死因與關係仍待釐清 男友留泰配合調查 警方表示，目前尚未確定計女的具體死因，將透過法醫屍檢進一步釐清，當中不排除涉及藥物、過量飲酒或其他因素。同時，計女與趙男之間的關係仍未公開說明，是否早已相識或僅在派對中結識，仍有待調查。

計女的男友目前仍留在泰國協助警方調查，他對外表示，難以相信女友屬於正常死亡，期望當局徹查真相，還原事件全貌。