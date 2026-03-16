被視為習特會鋪路 中美新一輪經貿會談巴黎召開

中美新一輪經貿會談周日在法國巴黎召開，外媒事前預料會談將聚焦美國特朗普政府的關稅政策變化，以及中國的稀土供應等；而外界亦認為今次會談是為國家主席習近平及特朗普會面鋪路。新華社指新一輪經貿磋商能否取得積極進展，關鍵在於美方能否秉持對華理性務實的認知，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，在行動上切實做到與中方相向而行。

新一輪經貿會談由國務院副總理何立峰率團，跟美國財長貝森特磋商，美國貿易代表格里爾亦出席，預料周一雙方會繼續會談。較早前路透社引述消息稱，除美國關稅政策及中國稀土供應外，雙方的磋商議題料還包括美國高科技出口管制、中國增加購買美國農產品以及石油供應受中東局勢影響等。