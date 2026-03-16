被視為習特會鋪路 中美新一輪經貿會談巴黎召開

中美新一輪經貿會談周日在法國巴黎召開，外媒事前預料會談將聚焦美國特朗普政府的關稅政策變化，以及中國的稀土供應等；而外界亦認為今次會談是為國家主席習近平及特朗普會面鋪路。新華社指新一輪經貿磋商能否取得積極進展，關鍵在於美方能否秉持對華理性務實的認知，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，在行動上切實做到與中方相向而行。
新一輪經貿會談由國務院副總理何立峰率團，跟美國財長貝森特磋商，美國貿易代表格里爾亦出席，預料周一雙方會繼續會談。較早前路透社引述消息稱，除美國關稅政策及中國稀土供應外，雙方的磋商議題料還包括美國高科技出口管制、中國增加購買美國農產品以及石油供應受中東局勢影響等。
新華社周日發表文章，此前五輪經貿磋商取得的成果還證明，中美只要秉持平等、尊重、互惠的精神，通過平等對話磋商，就能夠找到解決經貿分歧的辦法。
文章稱，在最近一次的吉隆坡磋商中，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等達成了一系列成果共識，此後中美經貿團隊通過經貿磋商機制在各層級保持密切溝通，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。
美方令全球貿易不確定性再度上升
文章指，但今年以來出現了一些新動向，美方宣布根據122條款對來自所有國家和地區的商品加徵進口附加費；之後美方又相繼以「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，分別對包括中國在內的16個經濟體和60個經濟體發起301調查，令全球貿易不確定性再度上升。
文章指，新一輪經貿磋商能否取得積極進展，關鍵在於美方能否秉持對華理性務實的認知；中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。新一輪經貿磋商是機遇也是考驗。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。