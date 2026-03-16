瀋陽溫泉酒店推暴風雨Spa　「行雷閃電」躺浴池體驗「渡劫」(有片)

遼寧瀋陽市一間溫泉酒店推出暴風雨主題Spa，遊客可以沉浸式躺在浴池內，在「電閃雷鳴、風雨交加」之中輕鬆體驗奇妙感覺。多段視頻畫面顯示，浴池內水柱從上方傾盆而下，四周屏幕上動態展示雷電暴雨、旭日東升等氣候，還有大雨滂沱和雷電的模擬音效，現場氛圍顯得十分神奇。有網民調侃該體驗堪比「渡劫」。

內地媒體《極目新聞》記者早前聯絡到一名現場拍攝者。她表示，影片中的洗浴場景在瀋陽市皇姑區新開業的一間溫泉酒店內，暴風雨主題水療是該店的特色，此外還有瀑布浴、激流浴等泡池，如果帶小孩也有淘氣堡等娛樂設施。溫泉酒店工作人員回應記者查詢表示，酒店於今年2月10日剛剛開業，春節期間也正常營業，門票價格100多元，除了享受常規洗浴、餐飲等服務外，還可以體驗店內新推出的特色暴風雨SPA。