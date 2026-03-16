長沙女當街替男子口交逾百人圍觀 公安：涉尋釁滋事被捕(更新)

社交平台流傳多條影片，指湖南省長沙市一名衣着暴露的女子於周日（15日）凌晨在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散，及把金髮女子用手銬鎖上帶離現場。相關不雅事件已衝上微博熱搜。有內地網民對批評當事人喪失道德底線，亦有人批評圍觀群眾起哄拍攝，未有阻止。
長沙公安通報指涉事男女在公共場所做出不雅行為，涉嫌尋釁滋事，遭取刑事強制措施。通報指，15日凌晨，外地來長沙人士36歲張姓男子及35歲唐姓女子，於天心區公共場所實施不雅行為，起鬨鬧事，嚴重擾亂公共秩序，其行為已涉嫌犯罪。目前，案件正在進一步偵辦中。
圍觀群眾起哄拍攝未有阻止
據悉，事發地點位於湖南省長沙市最繁華的解放西路。影片中，一名染了一頭金髮的女子、穿着黑色性感皮質內衣及超短褲在人潮擁擠的鬧市走動，不時擺出各種不雅姿勢，吸引大批市民駐足觀看。期間，女子與一名黑衣男子互動，突然男子在眾目睽睽之下拉下褲鏈，金髮女子竟然直接跪在地上替男子口交。現場隨即起哄，不少圍觀群眾非但沒有制止，更拿出手機走近拍攝，場面混亂。其後有多位公安趕到，將金髮女子與現場民眾分隔，之後提供了一件外套將其遮蓋，用手銬將她鎖上再帶離現場。