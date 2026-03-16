長沙女當街替男子口交逾百人圍觀 公安：涉尋釁滋事被捕(更新)

社交平台流傳長沙市一名衣着暴露的女子在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散。(網上圖片/影片截圖)

社交平台流傳多條影片，指湖南省長沙市一名衣着暴露的女子於周日（15日）凌晨在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散，及把金髮女子用手銬鎖上帶離現場。相關不雅事件已衝上微博熱搜。有內地網民對批評當事人喪失道德底線，亦有人批評圍觀群眾起哄拍攝，未有阻止。

長沙公安通報指涉事男女在公共場所做出不雅行為，涉嫌尋釁滋事，遭取刑事強制措施。通報指，15日凌晨，外地來長沙人士36歲張姓男子及35歲唐姓女子，於天心區公共場所實施不雅行為，起鬨鬧事，嚴重擾亂公共秩序，其行為已涉嫌犯罪。目前，案件正在進一步偵辦中。