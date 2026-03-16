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中國
出版：2026-Mar-16 15:03
更新：2026-Mar-16 23:38

長沙女當街替男子口交逾百人圍觀 公安：涉尋釁滋事被捕(更新)

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社交平台流傳長沙市一名衣着暴露的女子在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散。(網上圖片/影片截圖)

社交平台流傳長沙市一名衣着暴露的女子在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散。(網上圖片/影片截圖)

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社交平台流傳多條影片，指湖南省長沙市一名衣着暴露的女子於周日（15日）凌晨在解放西路當眾替一名男子口交，惹來逾百民眾圍觀拍攝，及後多名公安迅速趕抵現場驅散，及把金髮女子用手銬鎖上帶離現場。相關不雅事件已衝上微博熱搜。有內地網民對批評當事人喪失道德底線，亦有人批評圍觀群眾起哄拍攝，未有阻止。

長沙公安通報指涉事男女在公共場所做出不雅行為，涉嫌尋釁滋事，遭取刑事強制措施。通報指，15日凌晨，外地來長沙人士36歲張姓男子及35歲唐姓女子，於天心區公共場所實施不雅行為，起鬨鬧事，嚴重擾亂公共秩序，其行為已涉嫌犯罪。目前，案件正在進一步偵辦中。

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圍觀群眾起哄拍攝未有阻止

據悉，事發地點位於湖南省長沙市最繁華的解放西路。影片中，一名染了一頭金髮的女子、穿着黑色性感皮質內衣及超短褲在人潮擁擠的鬧市走動，不時擺出各種不雅姿勢，吸引大批市民駐足觀看。期間，女子與一名黑衣男子互動，突然男子在眾目睽睽之下拉下褲鏈，金髮女子竟然直接跪在地上替男子口交。現場隨即起哄，不少圍觀群眾非但沒有制止，更拿出手機走近拍攝，場面混亂。其後有多位公安趕到，將金髮女子與現場民眾分隔，之後提供了一件外套將其遮蓋，用手銬將她鎖上再帶離現場。

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