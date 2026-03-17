22歲女「陪伴換房租」住蘇州老人院 月租200元獲意外收穫

中國江西省22歲張姓女子透過「陪伴換房租」方式，以月租約200人民幣入住蘇州老人院，這個決定不僅讓她擺脫經濟重擔，更在與長者互動中獲得滿滿情緒價值。
根據《荔枝新聞》報道，張小姐自稱擔任氣氛組組長，主要任務是傾聽、陪伴、提供情緒價值，甚至會陪著90多歲的伯伯挑戰數獨。她表示，以前會覺得長輩嘮叨，但現在會覺得這是一種關心，坦言長輩們其實是「反過來給我情緒價值」。
報道指出，這段跨代同居關係並非單向付出。張瑾分享一次生病經歷，老人院一名高齡89歲的伯伯在清晨6點就送來熱騰騰的湯，「可能他清晨四五點鐘就開始燉煮了」，讓她深受感動。
月租原價2000元 接近人工一半
2023年張女士在蘇州一間國企上班，當時月薪約5000人民幣，單是房租就接近人工一半，扣掉生活開支後幾乎無法儲錢，因此，為了節省房租，她報名參加當地一間老人院招募青年志願者項目。張女士從數十名報名者中脫穎而出，以200至300人民幣的租金住進養老院房間，而原本這間房間的月租約2000人民幣。作為交換條件，她每季需提供45小時義工服務，包含陪伴、娛樂及教學等項目。
張女士當初原本是抱著不妨一試的心態，2年多過去，她仍繼續住在這裡，早已習慣這樣的生活模式。
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