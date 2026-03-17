22歲女「陪伴換房租」住蘇州老人院 月租200元獲意外收穫

中國江西省22歲張姓女子透過「陪伴換房租」方式，以月租約200人民幣入住蘇州老人院，這個決定不僅讓她擺脫經濟重擔，更在與長者互動中獲得滿滿情緒價值。

根據《荔枝新聞》報道，張小姐自稱擔任氣氛組組長，主要任務是傾聽、陪伴、提供情緒價值，甚至會陪著90多歲的伯伯挑戰數獨。她表示，以前會覺得長輩嘮叨，但現在會覺得這是一種關心，坦言長輩們其實是「反過來給我情緒價值」。

報道指出，這段跨代同居關係並非單向付出。張瑾分享一次生病經歷，老人院一名高齡89歲的伯伯在清晨6點就送來熱騰騰的湯，「可能他清晨四五點鐘就開始燉煮了」，讓她深受感動。