童子尿蛋美式咖啡引熱話　浙江咖啡店每杯28元周末賣過百杯

浙江東陽一間咖啡店近日推出「童子尿蛋美式咖啡」創新飲品，將當地非物質文化遺產童子尿蛋，煮製結合雞蛋咖啡。有人稱讚此發想具有創意，但同時也引來衛生疑慮。

根據《紅星新聞》，該咖啡店負責人陸先生表示，此靈感來自「中西結合」的構想，結合東陽非物質文化遺產童子尿蛋與西方咖啡文化。他表示，店家還在童子尿蛋基礎上，將蛋用炭火烘烤，「這樣吃起來更香」。

相熟人家取童子尿

該飲品的定價為每杯28元人民幣，據稱平均每天能賣幾十杯，周末一天可賣上百杯。至於有網友質疑童子尿蛋是否衛生，陸先生稱，現在童子尿並非隨意獲取，該店是去一戶相熟人家收取，然後製作童子尿蛋。