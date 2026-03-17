童子尿蛋美式咖啡引熱話　浙江咖啡店每杯28元周末賣過百杯

浙江東陽一間咖啡店近日推出「童子尿蛋美式咖啡」創新飲品，將當地非物質文化遺產童子尿蛋，煮製結合雞蛋咖啡。有人稱讚此發想具有創意，但同時也引來衛生疑慮。
根據《紅星新聞》，該咖啡店負責人陸先生表示，此靈感來自「中西結合」的構想，結合東陽非物質文化遺產童子尿蛋與西方咖啡文化。他表示，店家還在童子尿蛋基礎上，將蛋用炭火烘烤，「這樣吃起來更香」。
相熟人家取童子尿
該飲品的定價為每杯28元人民幣，據稱平均每天能賣幾十杯，周末一天可賣上百杯。至於有網友質疑童子尿蛋是否衛生，陸先生稱，現在童子尿並非隨意獲取，該店是去一戶相熟人家收取，然後製作童子尿蛋。
醫生不建議吃童子蛋
對此，金華市中心醫院腎內科主任黃堅認為，尿液是人體內排出的廢物，基本上不含對人體有利的物質。因此，他不提倡大家吃童子蛋。金華市中醫院主任中醫的賈素慶則說，童子尿在古代常被作為藥引子，但從現代衛生的角度看，童尿煮的蛋始終不太衛生。
東陽市非物質文化遺產保護中心的工作人員證實，童子尿蛋已被列為當地非物質文化遺產，強調這傳統食物已有數百年歷史。工作人員表示，過去因生活條件不佳，農民認為童子尿蛋具有強身健體、滋陰降火功效，但因此類食品易引發外界的誤解與質疑，目前並未對外宣傳。
網民對這款「創新料理」的評價呈現兩極。有意見認為，這是對東陽非物質文化遺產文化的創新與推廣，能讓更多人了解當地的傳統。但也有不少人直言是「黑暗料理」，認為其推出僅是為搶熱度，並批評其不符合現代食品衛生標準。
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