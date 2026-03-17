重慶馬拉松｜冠軍跑手衝線遭攔截 涉事裁判被停賽一年

綜合《上觀新聞》、《杭州日報》等傳媒，2026重慶萬州環湖馬拉松開跑期間，全馬男子組冠軍選手盛雪李在抵達終點拱門、即將完成衝線之際，遭現場一名裁判突然攔住，並被帶離賽道。

因全馬與半馬賽道相鄰，現場一度陷入混亂。工作人員隨即意識到有問題，引導盛雪李重新完成衝線，全程均被直播畫面記錄，引發網友廣泛討論。

賽會解釋因落雨認錯人

賽事組委會工作人員表示，比賽當天天氣不佳、持續落雨，當事裁判因「眼鏡被雨水遮到」，誤將衝線的全馬選手當成半馬選手，釀成烏龍事件。賽後，裁判已第一時間當面向選手致歉，並獲得選手諒解。工作人員強調，選手的實際成績並未受到影響。

盛雪李賽後在社交平台上轉發了相關片段，寫道「今天全馬衝線，差點被裁判抱走，第一次全馬站上頒獎台居然發生這樣的烏龍，我也是服了」。而盛雪李在另一個採訪中態度則顯得相對平和，稱「今天運氣非常好，我也是第一次來萬州，賽道上的義工和工作人員都非常細心認真，讓我感到很溫暖」。