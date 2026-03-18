上海過百人參加「睡覺比賽」　至尊睡神可獨得3000元

上海崇明一場以「睡眠」為主題的趣味競賽引發廣泛討論。由上海崇明生態旅游集團主辦、東平國家森林公園承辦的「森林睡眠挑戰賽」，自開放報名以來熱度持續攀升，網友打趣稱是「躺着賺錢」。截至17日有超過百人報名，首場比賽已額滿。

根據《上游新聞》，本次睡眠挑戰賽自3月21日起至4月26日，每周六舉辦一場，並於5月2日、5月3日各加辦一場，每場限額50人，參賽資格限18歲至50歲的健康人士。

「一秒入睡獎」可獲2000元

比賽期間，參賽者須遵守嚴格規定，包括禁止使用手機等電子設備娛樂、禁止與他人交談及飲食，並嚴禁服用任何助眠藥物。主辦方將以專業儀器監測睡眠品質，作為評選獲獎的依據。