上海過百人參加「睡覺比賽」　至尊睡神可獨得3000元

上海崇明一場以「睡眠」為主題的趣味競賽引發廣泛討論。由上海崇明生態旅游集團主辦、東平國家森林公園承辦的「森林睡眠挑戰賽」，自開放報名以來熱度持續攀升，網友打趣稱是「躺着賺錢」。截至17日有超過百人報名，首場比賽已額滿。
根據《上游新聞》，本次睡眠挑戰賽自3月21日起至4月26日，每周六舉辦一場，並於5月2日、5月3日各加辦一場，每場限額50人，參賽資格限18歲至50歲的健康人士。
「一秒入睡獎」可獲2000元
比賽期間，參賽者須遵守嚴格規定，包括禁止使用手機等電子設備娛樂、禁止與他人交談及飲食，並嚴禁服用任何助眠藥物。主辦方將以專業儀器監測睡眠品質，作為評選獲獎的依據。
而睡眠評分最高者將獲頒「至尊睡神獎」，獎金3,000元（人民幣下同，約3,415港元）；「一秒入睡獎」得主可獲2,000元（約2,277港元）；另設有總獎金池達1萬元（約1.14萬港元）的「躺贏達人獎」，由所有嚴格遵守規則並堅持至最後的參賽者平分。
直言主辦「穩賺不賠」
不過，外界也注意到報名費為299元（約340港元）。有網友計算，每場50人報名合計可收取14,950元（約1.7萬港元），直言主辦「穩賺不賠」。
對此，東平國家森林公園工作人員解釋，299元（約340港元）並非單純的參賽費用，還包含參與爭奪萬元獎金的資格、安睡套裝、價值逾700元（約797港元）的旅遊禮包、崇明特產與奶品禮盒，以及價值499元（約568港元）的睡眠健康評估報告等權益。
上海崇明生態旅游集團工作人員透露：「報名的人挺多的，第一批（3月21日）已經滿了，3月28日那批也快滿了。」
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