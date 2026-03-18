中國公民被誘拐押往緬甸　4人泰國邊境跳車驚險獲救

4位中國公民近日疑被人蛇集團設局騙至泰國，在被押往緬甸的途中於泰緬邊境的村莊奮力跳車求救，所幸當地民眾聽聞動靜出手相助，才讓4人順利脫困。泰國警方已對此案展開調查。

根據內媒《紅星新聞》報道，達府湄索縣縣長坎塔蓬透露，事發地點位於湄索縣塔賽魯阿街道2號村，距離泰緬邊境的莫伊河僅約500米。

司機見狀當場棄車逃逸

當地時間3月9日晚間約9點半，當地路口的閉路電視畫面顯示，坐在一輛白色車輛副駕駛座的男子突推開車門，從行駛中的車輛縱身躍下，落地後立即衝向後車門試圖救出其他人。