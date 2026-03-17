40歲男玩過山車後頭痛3個月 驚揭腦出血

貼文隨即掀起網民熱議，不少網友留言分享類似恐怖經歷。一名五十多歲的網友透露，月前跟女兒去法國迪士尼玩倒轉旋轉的飛車，當時沒特別感覺，但回台後「有天突然視網膜破裂出血；又有一天突然天旋地轉」，檢查後發現耳石脫落，「高度近視要避免雲霄飛車(過山車)，自由落體(跳樓機)或高空彈跳(笨豬跳)這類會劇烈晃動的設施，視網膜容易剝離」；另有人說有同事在台灣某主題公園玩過機動遊戲後，「就心肌梗塞」。

40歲後大腦血管彈性不如年輕時期

有台灣醫生指出，隨著歲月增長，人體的大腦會出現輕微萎縮，導致腦組織與顱骨間的縫隙擴大，玩這類機動遊戲時，劇烈的加減速會讓腦部晃動幅度增加，進而拉扯並斷裂承受張力的橋靜脈，形成慢性硬膜下出血。尤其是40歲後的血管彈性已不如年輕時期，若本身患有高血壓或動脈硬化，在離心力與高速運轉的作用下，血壓瞬間飆升，有增加血管破裂的風險。當中6類人士尤需小心，包括有未受控的高血壓或心血管疾病、服用抗凝血藥或抗血小板藥、已知有腦動脈瘤或腦血管畸形或曾有中風及腦出血史、近期頭部曾受傷、有嚴重頸椎或脊椎問題的人士，以及孕婦。