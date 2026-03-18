長沙18歲女運動中途腹部劇痛　驚見12厘米腫瘤藏24隻牙(有片)

綜合《瀟湘晨報》、《北京時間》等內地媒體報道，女事主日前在家中跳操時，突然出現右下腹持續性劇烈疼痛，隨即被送往醫院就診。經超音波檢查發現，其下腹部存在1個直徑約12厘米的巨大腫塊，影像更顯示腫塊內疑似含有牙齒與骨骼結構，情況罕見且令人震驚。醫生表示，根據檢查結果初步判斷，該腫瘤極可能為「卵巢畸胎瘤」。此類腫瘤屬於常見的卵巢生殖細胞腫瘤，內部可包含毛髮、牙齒、骨骼甚至脂肪等多種人體組織，但多數為良性。醫生指，由於腫瘤體積已偏大，且存在扭轉風險，可能導致急性腹痛甚至危及卵巢功能，因此建議儘快進行手術切除。

醫生同時提醒，卵巢畸胎瘤雖多為良性，但早期通常無明顯症狀，常在體檢時偶然發現。一旦腫瘤增大至5厘米以上，或發生扭轉、破裂，便可能引發急性腹痛，需及時處理。(AI圖)

醫療團隊採用經臍單孔腹腔鏡手術減少創傷

面對手術，18歲的女事主除了擔心疼痛，也怕術後腹部留下明顯疤痕，一度擔心影響外觀與自信。醫療團隊經詳細評估後，決定採用「經臍單孔腹腔鏡手術」，透過肚臍單一約2厘米的切口操作，成功將腫瘤完整剝離並取出。術後檢視腫瘤內容物時，驚揭腫瘤竟包含多達24顆形態各異的牙齒，及最大直徑接近5公分的骨骼組織，顯示腫瘤內部結構相當複雜。

至於女事主術後恢復迅速，且因切口位於肚臍隱蔽處，外觀幾乎無明顯手術痕跡，讓她如釋重負。醫療團隊說明，相較於傳統腹腔鏡需在腹部開設3至4個小切口，單孔手術僅需經由肚臍進入，不僅創傷更小，也更有利於取出體積較大的腫瘤，近年逐漸成為微創手術的重要選項之一。醫生同時提醒，卵巢畸胎瘤雖多為良性，但早期通常無明顯症狀，常在體檢時偶然發現。一旦腫瘤增大至5厘米以上，或發生扭轉、破裂，便可能引發急性腹痛，需及時處理。此外，青春期女性若在初經後2至3年仍出現月經週期過短或過長，或伴隨異常腹痛，不應輕忽，應及早就醫檢查，以排除潛在疾病風險。