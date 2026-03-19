中越3+3部長級會議首度舉行　提及加強抵禦顏色革命

根據外交部新聞稿，會議由外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，與越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。雙方圍繞「統籌發展與安全、走好社會主義道路、攜手應對共同挑戰」主題，就國際形勢發展變化及維護政治安全、開展防務執法合作等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議16日在越南河內舉行，公安部長王小洪表示，兩國公安部門應強化政治安全防護，共同防範和抵禦「顏色革命」。

王毅：單邊霸凌甚囂塵上

王毅強調，該機制是中越雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的在於維護政治制度安全、深化戰略協作，既是推進中越命運共同體建設的應有之義，也是振興世界社會主義事業的必要之舉。

王毅指出，當前全球局勢變亂交織，國際格局加速調整，單邊霸凌甚囂塵上，兩國外交部應密切多邊協調配合，相互支持對方重大倡議理念，就外交決策和國際地區問題開展戰略溝通，加強在中國—東盟、瀾湄合作、金磚國家等多邊平台合作，妥善處理海上問題。