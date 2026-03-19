中越3+3部長級會議首度舉行　提及加強抵禦顏色革命

中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議16日在越南河內舉行，公安部長王小洪表示，兩國公安部門應強化政治安全防護，共同防範和抵禦「顏色革命」。
根據外交部新聞稿，會議由外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，與越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。雙方圍繞「統籌發展與安全、走好社會主義道路、攜手應對共同挑戰」主題，就國際形勢發展變化及維護政治安全、開展防務執法合作等議題深入交換意見，達成廣泛共識。
王毅：單邊霸凌甚囂塵上
王毅強調，該機制是中越雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的在於維護政治制度安全、深化戰略協作，既是推進中越命運共同體建設的應有之義，也是振興世界社會主義事業的必要之舉。
王毅指出，當前全球局勢變亂交織，國際格局加速調整，單邊霸凌甚囂塵上，兩國外交部應密切多邊協調配合，相互支持對方重大倡議理念，就外交決策和國際地區問題開展戰略溝通，加強在中國—東盟、瀾湄合作、金磚國家等多邊平台合作，妥善處理海上問題。
王小洪表示，兩國公安部門應聚焦「六個更」總體目標，堅持以政治安全為要、更好防範和抵禦「顏色革命」；堅持以戰略規劃為先、進一步凝聚強大合力；堅持以人民利益為本、爭取更多務實合作成果。
強調管控海上分歧
董軍表示，面對前所未有的外部安全風險挑戰，中越兩軍應持續增進軍事安全互信，進一步拓展合作領域、提升合作質效，以良性互動共同守護海上安全穩定，推動兩國國防領域交流合作再上新台階。
越共中央總書記蘇林強調，發展與中國的關係是越南外交路線的首要優先和戰略選擇，越方始終將鞏固和發展對華關係作為對外政策的頭等優先，堅定奉行一個中國政策，在涉及中方核心利益問題上予以堅定支持。他同時建議雙方根據高層共識管控和處理好海上分歧，堅持在恪守國際法和一九八二年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式解決分歧。
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