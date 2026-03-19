廣東翁挖出異形山藥酷似人手　獲出價8000元仍拒賣

廣東揭陽一位老人日前在自家田裡挖山藥時，意外發現一根形態極為奇特的山藥塊莖。這根「山藥手」長約半米、重近一斤，混雜在三十多根普通山藥中格外醒目，當場嚇了老人一跳。
綜合內地媒體18日報道，老人的女婿黃先生表示，挖出的山藥絕大多數都是直直的，唯獨這一根呈現異形，幾個老人都被嚇了一跳，幾十年都沒見過這樣的東西。黃先生將這根異形「山藥手」拍成影片發布到網上後，立即引發關注。
老人挖出當場嚇一跳
這根「山藥手」的逼真程度令人驚嘆。其正面根根分明的「五指」清晰可見，反面呈現出類似「手心」的輪廓，最引人注目的是「指尖」部分帶有粉紅色的類似「指甲蓋」的細節，整體造型極為逼真。
異形山藥引發商業關注，有人迅速出價8,000元人民幣（約9,124港元）意圖購買這根「山藥手」。然而，黃先生表示家人並未接受這筆交易，因為還沒想好如何處置，因此選擇婉拒所有收購提議。
專家：純屬自然變異無特殊價值
對於「山藥手」的出現，專家及權威媒體解釋這是自然變異的結果，並非人為製造或靈異現象。山藥的塊莖在地下生長時，會受到土壤硬度、石塊、根系等外界因素的影響，生長方向和形態會發生改變。軟土處快速生長形成凸起（如「手指」），硬土處生長緩慢則形成凹陷（如「掌心」），多重巧合疊加，偶爾就會出現這種酷似動物、人體器官的「異形」山藥。
儘管外形引發獵奇關注和高價求購，但其口感、營養價值與普通山藥完全一致，並無特殊功效或額外食用價值。高價求購行為主要源自於收藏需求或獵奇心理，而非其作為農產品的實用價值。
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