廣東翁挖出異形山藥酷似人手　獲出價8000元仍拒賣

廣東揭陽一位老人日前在自家田裡挖山藥時，意外發現一根形態極為奇特的山藥塊莖。這根「山藥手」長約半米、重近一斤，混雜在三十多根普通山藥中格外醒目，當場嚇了老人一跳。

綜合內地媒體18日報道，老人的女婿黃先生表示，挖出的山藥絕大多數都是直直的，唯獨這一根呈現異形，幾個老人都被嚇了一跳，幾十年都沒見過這樣的東西。黃先生將這根異形「山藥手」拍成影片發布到網上後，立即引發關注。

老人挖出當場嚇一跳

這根「山藥手」的逼真程度令人驚嘆。其正面根根分明的「五指」清晰可見，反面呈現出類似「手心」的輪廓，最引人注目的是「指尖」部分帶有粉紅色的類似「指甲蓋」的細節，整體造型極為逼真。