北京傳已放行H200進口 黃仁勳︰輝達重啟生產線

報道指，輝達過去數月一直同時等待中美雙方的批准。黃仁勳於美國加州一場記者會中表示，目前情況與數周前相比已明顯好轉，公司的供應鏈正重新被啟動。他並確認，輝達已獲准向多家中國客戶供應H200晶片，而且公司方面已陸續接獲採購訂單。

中國駐美大使館發言人表示「不了解具體細節」，未作其他說明。有中國企業消息人士則透露，雖然他們不清楚北京是否已完成最終批准程序，但輝達已明確通知客戶，目前可以開始下單採購。

此前，受到美國對中國出口管制影響，輝達高性能AI晶片在中國市場的銷售幾乎陷入停滯。雖然美國政府早在去年12月已批准輝達，在上繳所得營收25%的條件下，向中國客戶出售不屬頂尖產品的H200晶片，但審進展緩慢，亦有傳中方基於扶植本土AI晶片產業的考量，拒全面開綠燈，令美方的「解禁」未能對輝達帶來實際貢獻。