北京傳已放行H200進口 黃仁勳︰輝達重啟生產線

報道指，輝達過去數月一直同時等待中美雙方的批准。黃仁勳於美國加州一場記者會中表示，目前情況與數周前相比已明顯好轉，公司的供應鏈正重新被啟動。他並確認，輝達已獲准向多家中國客戶供應H200晶片，而且公司方面已陸續接獲採購訂單。
中國駐美大使館發言人表示「不了解具體細節」，未作其他說明。有中國企業消息人士則透露，雖然他們不清楚北京是否已完成最終批准程序，但輝達已明確通知客戶，目前可以開始下單採購。
此前，受到美國對中國出口管制影響，輝達高性能AI晶片在中國市場的銷售幾乎陷入停滯。雖然美國政府早在去年12月已批准輝達，在上繳所得營收25%的條件下，向中國客戶出售不屬頂尖產品的H200晶片，但審進展緩慢，亦有傳中方基於扶植本土AI晶片產業的考量，拒全面開綠燈，令美方的「解禁」未能對輝達帶來實際貢獻。
由於輝達較早時認為中美將持續爭拗，故去年決定停止生產H200，把產能轉向下一代晶片產品。如今隨著中方開綠燈，黃仁勳表示公司將重啟H200生產，重整對中國市場的布局。在限制加劇之前，中國市場曾佔輝達總營收約13%。今年1月，路透社曾報道，北京已初步批准包括字節跳動、騰訊及阿里巴巴等大型科技公司，以及AI新創企業DeepSeek進口H200晶片，但當時整體狀態仍不明朗。
傳為中國市場準備Groq晶片
除了H200之外，知情人士並稱，輝達正準備推出另一款可合法出口至中國市場的Groq AI晶片。這款產品主要用於推論用途，讓AI系統能回應使用者提問、撰寫程式碼，或執行其他指令。據報輝達本周展示的新產品中包含代號為Vera Rubin的晶片，但由於其運算能力超出美方規範上限，無法在中國銷售，因此輝達正以Groq AI晶片作為替代方案，而Groq並非傳統意義上的降級版本，也不是專門為中國單獨製造的特殊規格產品，而是一款可適應並兼容其他系統的商品，預計將於5月推出。