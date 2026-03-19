伊朗局勢｜晤阿聯酋特使　王毅：這場戰爭本不該發生

中東戰火持續升溫，外交部長王毅18日在北京會見阿聯酋中國事務特使哈勒敦，雙方就中阿關係及中東局勢交換意見，王毅罕見以強烈措辭表態，直指「戰爭本不該發生」。

根據外交部網站報導，王毅在會談中轉達國家主席習近平對阿拉伯聯合酋長國總統的問候，他表示，在兩國元首的戰略引領下，中阿關係已取得「長足發展」。

「前所未有的高水平」

王毅指出，當前國際局勢「百年變局加速演進」，中東戰事更令人擔憂，使中阿關係的戰略意義進一步凸顯，他強調：「雙方及時開展戰略溝通、增進戰略互信更加重要，有利於推動中東地區早日實現和平與穩定。」