伊朗局勢｜晤阿聯酋特使　王毅：這場戰爭本不該發生

中東戰火持續升溫，外交部長王毅18日在北京會見阿聯酋中國事務特使哈勒敦，雙方就中阿關係及中東局勢交換意見，王毅罕見以強烈措辭表態，直指「戰爭本不該發生」。
根據外交部網站報導，王毅在會談中轉達國家主席習近平對阿拉伯聯合酋長國總統的問候，他表示，在兩國元首的戰略引領下，中阿關係已取得「長足發展」。
「前所未有的高水平」
王毅指出，當前國際局勢「百年變局加速演進」，中東戰事更令人擔憂，使中阿關係的戰略意義進一步凸顯，他強調：「雙方及時開展戰略溝通、增進戰略互信更加重要，有利於推動中東地區早日實現和平與穩定。」
哈勒敦（H.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak）說，中阿兩國關係正處於「前所未有的高水平」，並直言「阿方視中方為可依靠、可信賴的真正朋友。」
為停火止戰「奔走斡旋」
針對中東最新局勢，王毅重申中方立場，他強調：「這場戰爭本不該發生，更沒必要再打下去，應避免造成更大傷亡和損失。」
王毅重申，中方支持阿聯維護主權、安全與領土完整，並「譴責針對平民和民用設施的襲擊」。他並表示，中方將持續為停火止戰「奔走斡旋」，以期儘早恢復中東地區的和平與穩定。
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