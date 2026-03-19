內地新興兒童微短劇　11歲太子演宮鬥　5歲股神賺20億

根據《北京晚報》，在一部講述重生復仇的微短劇《偷宮》中，開篇即是殘忍兇殺場面。小宮女在劇裡倒在血泊中，三皇子前來探望卻遭太子一劍刺中吐血亡，劍光閃過時太子露出陰謀得逞的兇狠眼神。不過，該劇3位主角均是由年僅11、12歲的未成年扮演。

內地微短劇產業近年爆炸性成長，以「兒童」為主角的微短劇越來越熱門。然而，許多作品讓未成年的演員演繹宮鬥、復仇與甜寵等兒少不宜的情節，引發公眾疑慮，官方也出手整治亂象。

可愛臉孔、稚嫩嗓音搭配與年齡極不相符的狠戾行為或腹黑台詞，這種強烈反差成為「流量密碼」，但也讓不少家長和觀眾感到不適。市民武女士認為：「雖然小演員們都挺可愛，演得也不錯，但這種暴力、血腥情節，真的適合孩子扮演嗎？」

除了宮鬥與復仇，成人劇常見的甜寵情節亦頻繁出現在兒童微短劇中，在《偷宮》中就出現同床而眠、寬衣上藥的橋段。亦有作品讓兒童化身成「商場高手」，舉手投足刻意模仿成人姿態。例如在《拜託爹地，咱家真不普通》中，5歲小演員在短時間內操控股票「賺了20億元」。