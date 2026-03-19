熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-19 16:45
更新：2026-Mar-19 16:45

北大畢業生送外賣嘆高不成低不就　美團：只接過五張單

分享：
自稱北大畢業的外賣小哥陶文俊。（圖／翻攝新浪微博）

自稱北大畢業的外賣小哥陶文俊。（圖／翻攝新浪微博）

adblk4

一名自稱畢業於內地名校北京大學的外賣小哥，近日在網絡暴紅，然而外賣平台澄清，他僅「接過5單」，但仍引發「高學歷是否被浪費」的熱議。

缺乏規劃與實務經驗

這名博主陶文俊在影片中表示，自己2021年以660分考入北大社會學系，但畢業後遲遲找不到理想工作，最終選擇送外賣維生：「工資低的看不上，工資高的不要我。」

他也反省自身處境，直言問題在於缺乏規劃與實務經驗：「大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」他更直白承認，「我就是眼高手低，最後在家待了半年。」

adblk5
12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單

「沒想到一下就火了」

對於事件發酵，內地外送平台美團透過官方帳號回應，已向北京海淀萬柳站點核實情況：「確實有一位名為陶某俊的眾包（外判）騎手，於2025年12月初註冊，僅在12月9日當天完成5單配送，此後再無任何跑單記錄。」美團同時強調，由於註冊流程不需繳驗學歷證明：「平台並不掌握騎手的學歷資訊，也無法核實其學歷背景。」

面對外界質疑，陶文俊表示，爆紅影片雖為近期發布，但內容是當時真實心境：「我一開始只是想記錄自己，後來看到別人火了，就發了一個，沒想到一下就火了。」針對平台稱他僅跑過5單的說法，他則回應：「我剛回北京。」但他表示，未來仍計劃在中關村一帶繼續從事外賣工作。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務