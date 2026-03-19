北大畢業生送外賣嘆高不成低不就　美團：只接過五張單

一名自稱畢業於內地名校北京大學的外賣小哥，近日在網絡暴紅，然而外賣平台澄清，他僅「接過5單」，但仍引發「高學歷是否被浪費」的熱議。
缺乏規劃與實務經驗
這名博主陶文俊在影片中表示，自己2021年以660分考入北大社會學系，但畢業後遲遲找不到理想工作，最終選擇送外賣維生：「工資低的看不上，工資高的不要我。」
他也反省自身處境，直言問題在於缺乏規劃與實務經驗：「大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」他更直白承認，「我就是眼高手低，最後在家待了半年。」
「沒想到一下就火了」
對於事件發酵，內地外送平台美團透過官方帳號回應，已向北京海淀萬柳站點核實情況：「確實有一位名為陶某俊的眾包（外判）騎手，於2025年12月初註冊，僅在12月9日當天完成5單配送，此後再無任何跑單記錄。」美團同時強調，由於註冊流程不需繳驗學歷證明：「平台並不掌握騎手的學歷資訊，也無法核實其學歷背景。」
面對外界質疑，陶文俊表示，爆紅影片雖為近期發布，但內容是當時真實心境：「我一開始只是想記錄自己，後來看到別人火了，就發了一個，沒想到一下就火了。」針對平台稱他僅跑過5單的說法，他則回應：「我剛回北京。」但他表示，未來仍計劃在中關村一帶繼續從事外賣工作。
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