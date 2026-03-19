北大畢業生送外賣嘆高不成低不就　美團：只接過五張單

一名自稱畢業於內地名校北京大學的外賣小哥，近日在網絡暴紅，然而外賣平台澄清，他僅「接過5單」，但仍引發「高學歷是否被浪費」的熱議。

缺乏規劃與實務經驗

這名博主陶文俊在影片中表示，自己2021年以660分考入北大社會學系，但畢業後遲遲找不到理想工作，最終選擇送外賣維生：「工資低的看不上，工資高的不要我。」

他也反省自身處境，直言問題在於缺乏規劃與實務經驗：「大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」他更直白承認，「我就是眼高手低，最後在家待了半年。」