湖北男用榮耀手機翻牆　遭公安上門拘捕罰款

綜合報道，湖北鄂州公安局梁子湖區分局發佈的行政處罰決定書上顯示，涉事男子姓許，他於本月8日下午5時許，使用一部內地品牌榮耀某pro手機，通過「Clash」軟件進行「翻牆」，瀏覽並使用境外軟件「Titok」(TikTok)及「X」。公安指許男的行為已構成未批准擅自進行國際聯網，根據法規處以警告，處罰200元的行政處罰，15日內繳交罰款，並責令許男停止上網。

網民：我的也是榮耀啊 經常出去看片

事件曝光後引起內地大批網民熱議，討論「翻牆」是否違法，並紛紛留言表達：「我天天用怎麽沒被罰款」、「(翻牆)本來就是違法的啊，只是很多人沒想管」。不過，不少網民關注事主所使用的榮耀手機，交換經驗：「我之前用華為，打開了貓，直接強制重啟(無眼睇)還敢用榮耀」、「我也是榮耀，就沒事」、「我的也是榮耀啊，經常出去看片。他們甚至電話都不給我打一個」，有網民問：「為甚麽我的直接ei開關機重啟」、「(手機)這麽高權限嗎？」、「榮耀系，華為系設備……呵呵」，有人則認為：「通常這種都不是為了看小姐姐，而是亂說話」、「一看就是在外網亂發東西的，你不發言，愛看啥沒人管」。