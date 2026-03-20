吉林汪汪隊大逃亡　7隻被偷狗狗結伴走17公里回家(有片)

早前有駕駛者於吉林長春長雙高速路上「偶遇7隻狗」引發關注，原來這7隻本是同村玩伴，遭偷狗賊擄走後，疑在運輸途中奮力咬破牢籠、集體驚險跳車逃脫，7隻狗狗互相照應、不離不棄，結伴跨越17公里最終成功回家。

綜合《大河報》、《大象新聞》等內地媒體報道，周一(16日)有駕駛者在長春長雙高速路附近，拍到7隻狗狗在田野裡結伴行走的畫面。牠們品種各不同，有德牧、金毛尋回犬、哥基犬、拉布拉多、等，不像野狗，神情驚慌。其中德牧疑似腳部受傷，被其餘6隻狗包圍在隊中如護送行走，牠們都目不轉睛地關注著德牧的狀況。當德牧需要休息時，眾狗狗就圍在德牧的外圍保護牠。7隻狗狗一路上保持隊型，緩緩前行。另有網民在距離雙陽約17.8公里的田地亦拍到疑似這7隻狗狗。