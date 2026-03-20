吉林汪汪隊大逃亡　7隻被偷狗狗結伴走17公里回家(有片)

早前有駕駛者於吉林長春長雙高速路上「偶遇7隻狗」引發關注，原來這7隻本是同村玩伴，遭偷狗賊擄走後，疑在運輸途中奮力咬破牢籠、集體驚險跳車逃脫，7隻狗狗互相照應、不離不棄，結伴跨越17公里最終成功回家。
綜合《大河報》、《大象新聞》等內地媒體報道，周一(16日)有駕駛者在長春長雙高速路附近，拍到7隻狗狗在田野裡結伴行走的畫面。牠們品種各不同，有德牧、金毛尋回犬、哥基犬、拉布拉多、等，不像野狗，神情驚慌。其中德牧疑似腳部受傷，被其餘6隻狗包圍在隊中如護送行走，牠們都目不轉睛地關注著德牧的狀況。當德牧需要休息時，眾狗狗就圍在德牧的外圍保護牠。7隻狗狗一路上保持隊型，緩緩前行。另有網民在距離雙陽約17.8公里的田地亦拍到疑似這7隻狗狗。
主人之一：沒被別人吃了狗肉已是萬幸
經傳媒核實，7隻狗狗早前被偷狗販子抓走，將送去狗肉店，但牠們沒有被恐懼擊潰，反而在運輸途中集體咬破籠子逃脫。一位吉林流浪狗基地的工作人員18日表示，基地通過志願者搜尋、無人機偵查、走訪村民等形式，最終確認所有狗狗已各自安全回家。這7隻狗狗都有主人，分別來自3個家庭，其中一位狗主人表示，他家丟失的是一隻德牧和一隻金毛，已經回家，雖然脫水疲勞，但無生命危險，並指：「沒被別人吃了狗肉已是萬幸」。
事件曝光後，令一眾網民大讚7隻赤誠情義、互相守護、不離不棄的狗狗，亦有大批網民表示感動得哭了，大讚牠們：「患難之交」、「勇敢的汪汪隊，也是真的萬幸回家了」、「出門在外這就是家人」、「等到了我想要的結果」、「就覺得這幾只好勵志，為了回到自己的家拼了命的逃跑，所以狗狗的世界自己家和愛他的主人是唯一」。