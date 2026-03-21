江蘇無錫櫻花植樹活動縮規模　日本團體首度不獲邀請

江蘇省無錫市自1988年起每年春季舉辦的櫻花植樹活動。

江蘇省無錫市自1988年起每年春季舉辦的櫻花植樹活動，今年將於25日舉行，但往年從未缺席的日本市民團體「日中共同建設櫻友誼林保存協會」與日本駐上海總領事館均未收到邀請，日媒指出這可能反映中日關係的冷淡現狀。

未透露具體原因

日中共同建設櫻友誼林保存協會會長新發田豐表示：「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」根據協會介紹，除了傳染病流行年份外，今年將是首次缺席這項植樹活動。