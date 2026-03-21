江蘇無錫櫻花植樹活動縮規模　日本團體首度不獲邀請

江蘇省無錫市自1988年起每年春季舉辦的櫻花植樹活動，今年將於25日舉行，但往年從未缺席的日本市民團體「日中共同建設櫻友誼林保存協會」與日本駐上海總領事館均未收到邀請，日媒指出這可能反映中日關係的冷淡現狀。
未透露具體原因
日中共同建設櫻友誼林保存協會會長新發田豐表示：「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」根據協會介紹，除了傳染病流行年份外，今年將是首次缺席這項植樹活動。
無錫市有關部門解釋，今年活動縮小了舉辦規模，未邀請各國領事館與外國媒體參加，但未透露具體原因。相比之下，去年的植樹活動邀請了時任江蘇副省長方偉、無錫市委書記杜小剛、日本駐華大使金杉憲治，以及多國駐上海總領館官員出席，規模與規格明顯不同。
共種下3萬多棵櫻花樹
日中共同建設櫻友誼林保存協會自1988年起，向無錫市捐贈首批1,500株櫻花樹後，該協會在過去38年間每年都持續捐贈櫻花樹苗，並參與植樹活動。根據官媒《人民網》2021年的報道，中日友好人士在無錫景區內共種下3萬多棵櫻花樹，品種近百種，黿頭渚也逐漸成為中國頗具規模的著名賞櫻勝地。
去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，引發一連串中日外交風波。隨後中國採取了包括呼籲公民避免前往日本旅遊、暫停日本水產品輸華、限制軍民兩用物項出口日本等措施，中日關係持續緊張。
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