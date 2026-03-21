少林寺釋永信涉貪腐被起訴4罪　傳擁7情婦育21私生子

釋永信

昔有「CEO方丈」盛名、前嵩山少林寺住持釋永信（原名劉應成）因涉嫌職務侵佔、受賄等4項罪名，昨遭河南省新鄉市人民檢察院依法提起公訴。他去年被爆出嚴重違反貪嗔癡等佛門戒律與涉貪爭議，甚至傳出擁7名情婦、21名私生子等淫亂行徑，震撼各界。 被外界稱為「網紅方丈」 據官方《央視》20日報道，釋永信涉嫌職務侵佔、挪用資金、非國家工作人員受賄、行賄案，河南新鄉市人民檢察院依法向新鄉市中級人民法院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段依法告知釋永信享有的訴訟權利，並訊問被告人、聽取辯護人意見。

公開資料顯示，釋永信生於1965年，安徽潁上人，1981年進入少林寺，並於1987年接任少林寺管委會主任，負責寺院事務管理，1999年正式成為少林寺方丈。在任期間，他以高效的商業化經營模式推廣少林文化，被外界稱為「網紅方丈」或「CEO方丈」。然而，隨着名氣增長，釋永信的私生活及財務問題也頻頻引發爭議。

海外存款高達30億美元 綜合內媒報道，釋永信曾控制18家企業，並於2022年起陸續退出相關股東名單。他被指控長期挪用寺院資產，並涉嫌與7名女性保持不正當關係，育有21名私生子。此外，他的奢華生活也成為外界關注的焦點，包括穿金袈裟、配戴價值千萬元的小葉紫檀佛珠、駕駛高檔豪車，甚至擁有數處歐美房產及高達30億美元（約235億港元）的海外存款。