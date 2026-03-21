內地婦遊布吉遭子彈穿臉卡舌頭　涉場地員工玩槍走火

內地一名52歲女遊客日前在泰國布吉島體驗射擊後，在場邊拍照時慘遭子彈射穿右臉，不但牙齒被轟掉，還卡在舌頭上，當場血流滿面。初步調查，竟是射擊場員工玩槍走火惹禍。
子彈穿過木板和玻璃門
綜合《南方都市報》、《極目新聞》報道，意外發生在18日，受傷女遊客1973年出生，來自吉林。傷者女兒受訪表示，當日她和母親遊覽完老虎王國後，在手機APP上叫了一輛計程車，準備前往一家射擊場玩，司機卻把她們拉到了另外一家射擊場。
母女倆在結束射擊體驗後，在區域附近拍照時，母親突然捂臉蹲下，她驚恐地發現母親臉上在流血，嘴裏也在吐血，看上去十分痛苦，隨後射擊場人員立刻將他們二人送往當地醫院。醫生清理傷口後發現，傷者右臉被子彈射穿，多顆牙齒被打落，舌頭受傷：「子彈穿過木板和玻璃門，打穿我媽的臉，卡在了舌頭上。目前傷口尚未清理乾淨，需要一部分一部分的清理，很遭罪。」
情況嚴重但無生命危險
中國駐布吉領事辦公室工作人員20日證實，事件中受傷遊客確認是中國公民，目前其受傷情況嚴重，但無生命危險，目前正在當地醫院接受治療，肇事者已經被警方拘留。
事後射擊場向傷者承認肇事者為工作人員，其因個人操作的原因，導致槍支走火，子彈穿透木牆和玻璃門後傷人，由於當時非該員工上班時間，槍也不屬於射擊場，射擊場只願意賠付傷者住院期間和住宿的費用，其餘費用由傷者和肇事員工商議，相關提議已被警方否決。
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