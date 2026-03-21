內地婦遊布吉遭子彈穿臉卡舌頭　涉場地員工玩槍走火

內地一名52歲女遊客日前在泰國布吉島體驗射擊後，在場邊拍照時慘遭子彈射穿右臉，不但牙齒被轟掉，還卡在舌頭上，當場血流滿面。初步調查，竟是射擊場員工玩槍走火惹禍。

子彈穿過木板和玻璃門

綜合《南方都市報》、《極目新聞》報道，意外發生在18日，受傷女遊客1973年出生，來自吉林。傷者女兒受訪表示，當日她和母親遊覽完老虎王國後，在手機APP上叫了一輛計程車，準備前往一家射擊場玩，司機卻把她們拉到了另外一家射擊場。

母女倆在結束射擊體驗後，在區域附近拍照時，母親突然捂臉蹲下，她驚恐地發現母親臉上在流血，嘴裏也在吐血，看上去十分痛苦，隨後射擊場人員立刻將他們二人送往當地醫院。醫生清理傷口後發現，傷者右臉被子彈射穿，多顆牙齒被打落，舌頭受傷：「子彈穿過木板和玻璃門，打穿我媽的臉，卡在了舌頭上。目前傷口尚未清理乾淨，需要一部分一部分的清理，很遭罪。」