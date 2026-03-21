熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-21 17:15
更新：2026-Mar-21 17:15

內地婦遊布吉遭子彈穿臉卡舌頭　涉場地員工玩槍走火

分享：
內地客遊布吉島玩射擊遭子彈穿臉卡舌。（圖／翻攝極目新聞）

內地客遊布吉島玩射擊遭子彈穿臉卡舌。（圖／翻攝極目新聞）

adblk4

內地一名52歲女遊客日前在泰國布吉島體驗射擊後，在場邊拍照時慘遭子彈射穿右臉，不但牙齒被轟掉，還卡在舌頭上，當場血流滿面。初步調查，竟是射擊場員工玩槍走火惹禍。

子彈穿過木板和玻璃門

綜合《南方都市報》、《極目新聞》報道，意外發生在18日，受傷女遊客1973年出生，來自吉林。傷者女兒受訪表示，當日她和母親遊覽完老虎王國後，在手機APP上叫了一輛計程車，準備前往一家射擊場玩，司機卻把她們拉到了另外一家射擊場。

母女倆在結束射擊體驗後，在區域附近拍照時，母親突然捂臉蹲下，她驚恐地發現母親臉上在流血，嘴裏也在吐血，看上去十分痛苦，隨後射擊場人員立刻將他們二人送往當地醫院。醫生清理傷口後發現，傷者右臉被子彈射穿，多顆牙齒被打落，舌頭受傷：「子彈穿過木板和玻璃門，打穿我媽的臉，卡在了舌頭上。目前傷口尚未清理乾淨，需要一部分一部分的清理，很遭罪。」

adblk5
Cut 1774074023 bqYZPsn 內地客遊布吉島玩射擊遭子彈穿臉卡舌。（圖／翻攝極目新聞）

情況嚴重但無生命危險

中國駐布吉領事辦公室工作人員20日證實，事件中受傷遊客確認是中國公民，目前其受傷情況嚴重，但無生命危險，目前正在當地醫院接受治療，肇事者已經被警方拘留。

事後射擊場向傷者承認肇事者為工作人員，其因個人操作的原因，導致槍支走火，子彈穿透木牆和玻璃門後傷人，由於當時非該員工上班時間，槍也不屬於射擊場，射擊場只願意賠付傷者住院期間和住宿的費用，其餘費用由傷者和肇事員工商議，相關提議已被警方否決。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

日本旅遊禁忌｜公共交通/用餐/參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務