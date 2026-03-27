重慶大學實驗室爆炸1死3傷　疑學生操作不當惹禍

綜合《新京報》、《中國新聞周刊》報道，重慶大學官方微博在3月21日晚發通報，稱當日該校科學城校區虎溪校園一實驗室發生安全事故，造成1名學生經搶救無效死亡、3名學生受傷。目前受傷學生得到妥善救治，傷情平穩、無生命危險。公安和應急等相關部門第一時間啟動調查工作，經初步調查，疑似因操作不當引發實驗物品閃爆。

網傳照片顯示，實驗室門口地面有明顯血跡，室內更是一片狼藉：電子顯微鏡、電腦等設備全被炸得碎裂變形，儀器散落一地，牆體和檯面都有燒過痕跡，爆炸衝擊力大。

重慶大學科學城校區虎溪校園一個實驗室在3月20日疑因學生操作不當，引致實驗物品閃爆，造成1名學生死亡、3名學生受傷，現場血跡斑斑。

通報稱，學校深感悲痛，正全力配合有關部門調查，並全面開改善安全措施，切實築牢校園安全防線。

據悉，發生爆炸的是學校內的電子顯微鏡實驗室，重慶大學官網等平台發現，重慶大學虎溪校區有一家專門的電子顯微鏡中心，由幾名電鏡專家主理並整合人才引進經費、課題經費和學校直接投入經費建設。

該電鏡中心共計投入1.2億元人民幣，擁有大型電子分析表徵類設備近20台，以及完備的樣品製備設施設備，包括目前世界上最先進的FEI TitanChemiSTEM球差校正電鏡、三維原子探針等尖端設備，還自主研發了世界首台三維取向透射電鏡和像差糾正超快自旋低能電子顯微鏡等。