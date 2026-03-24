曾為《甄嬛》等多部熱播內地劇女主角配音、知名聲優季冠霖，在微博發布聲明，抵制未經授權使用AI技術「轉植」其聲音，揚言將採取法律行動。

據《紅星新聞》報道，季冠霖3月20日發布聲明指出，部分網路使用者及平台在未經授權的情況下，擅自採集其聲音通過AI技術合成高度相似的音訊，用於影視二創、短劇配音等商業或非商業用途。

要求平台刪除侵權作品

她提出三點核心主張：一是「禁止聲音採集與AI生成」，嚴禁任何機構或個人使用其聲音訓練AI模型或生成作品；二是「抵制盈利性濫用」，未經書面授權前，禁止通過AI模仿其聲音製作衍生產品（如遊戲/影視配音），嚴禁任何形式的二次加工及盈利行為；三是「法律追責與下架要求」，對現存侵權內容，將依據《民法典》《著作權法》《個人資訊保護法》等追究責任，要求平台立即刪除侵權作品。