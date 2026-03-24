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中國
出版：2026-Mar-24 15:56
更新：2026-Mar-24 15:56

《甄嬛》配音女神不爽被AI「偷」聲 發聲抵制：不排除控侵權

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季冠霖有「配音女神」封號，曾為《甄嬛》孫儷「替聲」。（圖／翻攝微博）

季冠霖有「配音女神」封號，曾為《甄嬛》孫儷「替聲」。（圖／翻攝微博）

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曾為《甄嬛》等多部熱播內地劇女主角配音、知名聲優季冠霖，在微博發布聲明，抵制未經授權使用AI技術「轉植」其聲音，揚言將採取法律行動。

據《紅星新聞》報道，季冠霖3月20日發布聲明指出，部分網路使用者及平台在未經授權的情況下，擅自採集其聲音通過AI技術合成高度相似的音訊，用於影視二創、短劇配音等商業或非商業用途。

要求平台刪除侵權作品

她提出三點核心主張：一是「禁止聲音採集與AI生成」，嚴禁任何機構或個人使用其聲音訓練AI模型或生成作品；二是「抵制盈利性濫用」，未經書面授權前，禁止通過AI模仿其聲音製作衍生產品（如遊戲/影視配音），嚴禁任何形式的二次加工及盈利行為；三是「法律追責與下架要求」，對現存侵權內容，將依據《民法典》《著作權法》《個人資訊保護法》等追究責任，要求平台立即刪除侵權作品。

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季冠霖3月20日發聲明抵制AI侵權，而且不排除提出訴訟。（微博「季冠霖」） 季冠霖3月20日發聲明抵制AI侵權，而且不排除提出訴訟。（微博「季冠霖」） 季冠霖曾為《葉問》、《富春山居圖》、《變形金剛》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等配音 季冠霖曾為《黛玉傳》、《笑傲江湖》、《後宮甄嬛傳》等配音 季冠霖曾為《絕代雙驕》、《加勒比海盜4》等配音

季冠霖今年45歲，2000年考入天津師範大學，在校期間就已為近百部影片配音，其後更為內地多部人氣電視劇擔任「聲優」，包括《甄嬛傳》孫儷飾演的甄嬛、《神鵰俠侶》劉亦菲飾演的「姑姑」小龍女、《三生三世十里桃花》中楊冪飾演的白淺，甚至在電影《赤壁》中為林志玲娃娃音「替聲」，因而有「配音女神」、「配音女王」封號。

配音員史澤鯤︰法庭見

有傳媒報道指出，季冠霖此次發聲並非個例，今年3月，包括729聲工廠旗下邊江、張杰等數十名配音演員曾聯合發布類似聲明，直指AI聲音侵權氾濫。而配音員史澤鯤已就侵權行為發起訴訟，強調「法庭見」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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