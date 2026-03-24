OSA｜連環車禍以為撞邪　浙江漢檢查驚覺一晚呼吸中止500次

浙江寧波一名中年男子，過去一年內接連發生三次車禍，讓他一度懷疑自己是否「撞邪」。事後經檢查發現，真正的原因竟是他患上了重度阻塞性睡眠呼吸暫停（obstructive sleep apnea，OSA），長期夜間睡眠質量差導致白天眼瞓，最終釀成意外。

據《寧波晚報》報道，40多歲的張先生（化姓）是一名企業經營者，平日為人冷靜幹練，第一次車禍發生在正常駕駛途中，他的車直接撞上前方車輛，導致車頭嚴重凹陷。由於車輛已使用多年，他隨後購買了一輛入口新車。然而，不久後的第二次車禍再次降臨，這次新車幾乎全毀，讓他不得不再次換車。第三次車禍則是他駕駛新車撞欄。張先生之後徹底失去了駕駛的信心，只能聘請司機代為開車。