OSA｜連環車禍以為撞邪　浙江漢檢查驚覺一晚呼吸中止500次

浙江寧波一名中年男子，過去一年內接連發生三次車禍，讓他一度懷疑自己是否「撞邪」。事後經檢查發現，真正的原因竟是他患上了重度阻塞性睡眠呼吸暫停（obstructive sleep apnea，OSA），長期夜間睡眠質量差導致白天眼瞓，最終釀成意外。
據《寧波晚報》報道，40多歲的張先生（化姓）是一名企業經營者，平日為人冷靜幹練，第一次車禍發生在正常駕駛途中，他的車直接撞上前方車輛，導致車頭嚴重凹陷。由於車輛已使用多年，他隨後購買了一輛入口新車。然而，不久後的第二次車禍再次降臨，這次新車幾乎全毀，讓他不得不再次換車。第三次車禍則是他駕駛新車撞欄。張先生之後徹底失去了駕駛的信心，只能聘請司機代為開車。
OSA症狀︰鼻鼾、夜尿多
某次與朋友的聚會中，張先生提到自己近期總感到疲憊，白天常常昏昏欲睡。朋友建議他前往醫院檢查，才揭開了連橫車禍的真相。經過寧波市醫療中心李惠利醫院的睡眠監測，張先生被診斷出患有重度阻塞性睡眠呼吸暫停。他的呼吸暫停低通氣指數高達每小時76次，最長一次呼吸暫停時間長達103秒，夜間還伴隨重度間歇性低氧。該院呼吸與危重症醫學科病區主任表示，阻塞性睡眠呼吸暫停是一種常見的睡眠呼吸疾病，內地約有1.76億名患者，患病人數居全球首位，其中約九成的打鼻鼾人士患有此病。這種疾病的典型症狀包括打鼻鼾、呼吸暫停、夜尿多、起床時頭痛、白天眼瞓、記憶力減退等，部分病人還可能有高血壓、糖尿病及心腦血管疾病。
主任解釋，該疾病會導致夜間反覆呼吸暫停，進而使睡眠片段化，患者無法深度睡眠，長期如此會引發白天眼瞓和反應遲鈍，甚至可能造成車禍等意外。此外，呼吸暫停還會導致夜間間歇性低氧，長期缺氧可能引發心腦血管疾病、糖尿病及其他併發症，嚴重時甚至可能導致窒息死亡。
針對張先生的病情，醫生建議他使用家用無創呼吸機，透過持續輸送氣流保持呼吸道暢通，改善睡眠質量，避免因呼吸暫停而引發的健康問題。
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