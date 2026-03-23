中國發展高層論壇北京開幕 李強︰保護主義非靈丹妙藥

一連兩日的中國發展高層論壇2026周日在北京開幕，國務院總理李強出席壇年會開幕式並發表主旨演講。他表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化，強調保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，又指發展必然伴隨競爭，但良性競合可以帶來互利共贏，而國家「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。 本次年會由國務院發展研究中心主辦，主題為「『十五五』的中國：高品質發展與共創新機會」。新開發銀行行長羅塞芙、亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡以及國內外工商界代表等約750人參加開幕式。李強在演講中說放眼全球是一幅多種態勢並存、交織、碰撞景象：單邊主義、保護主義甚囂塵上，求合作、促發展的力量也不斷壯大；傳統領域經濟增長面臨困境，同時新興領域的發展動能也在蓬勃興起；國際規則秩序遭受嚴重破壞和衝擊，同時許多國家也在積極推動全球治理的改革和完善。

李強分享三點想法，一是市場已成稀缺資源，但又可被不斷創造。他稱過去世界經濟每次走出困境、走向繁榮，都非靠爭奪存量市場，而靠開放和技術進步創造增量市場。他表示，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥；強調中國進出口是在規則框架下進行的公平貿易，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，跟各方合力做大全球經貿蛋糕。 二是發展必然伴隨競爭，但良性競合可帶來互利共贏。他強調中國相關產業競爭優勢不是靠補貼和保護取得，而是來自堅持不懈深化改革、深入推進創新驅動發展，最關鍵的還是中國人民、中國企業勤奮努力。他指中方反對無序、非理性的惡性競爭；將繼續努力維護公平競爭的市場秩序，願跟各方加強溝通協作，共促全球產供鏈穩定與安全。

中國致力做世界「確定性基石」 三是前方的路雖充滿挑戰，但美好未來更加可期。李強表示中國致力做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」；十五五規劃不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」；強調中國將著力推動高質量發展，努力保持經濟穩定增長，並繼續打造良好營商環境，全面落實外資企業國民待遇，讓各國來華企業安心發展、大展宏圖。

人幣沒必要貶值獲取貿易優勢 人民銀行行長潘功勝在主題演講說，中國需保持合理的經濟增速，但增長的質量和可持續性更加重要；政府工作報告把今年經濟增長目標設於4.5%至5%，為經濟結構調整和高質量發展預留更大空間，人行將堅持支持性的貨幣政策立場，繼續實施適度寬鬆貨幣政策；並指中國沒必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。財政部部長藍佛安發言時則說將加大直達消費者的普惠政策力度，安排超長期特別國債2,500億元，支持消費品以舊換新，設立1,000億元財政金融協同促內需專項資金。另將統籌用好超長期特別國債、地方政府專項債券等資金，更多聚焦新質生產力等重點領域，大力支持十五五規劃確定的重大工程項目建設，亦將完善財稅支持政策。

論壇外方主席、蘋果公司行政總裁庫克致辭時稱讚中國的開發者，每日都挑戰創新極限，利用技術構建工具幫助人們學習技能、管理健康及激發新想法，成為強大的增長引擎，是新質生產力的典範，為全國帶來繁榮與機遇。滙控行政總裁艾橋智出席論壇時稱滙豐將繼續投入中國市場，協助海外客戶捕捉中國機遇，助力中國企業拓展全球市場。 美經濟學家︰「十五五」為世界提供可預期環境 出席論壇的美國經濟學家薩克斯接受中新社專訪時說，中國的發展態勢非常穩定，目標清晰、分寸得當，對外展現和平姿態，為整個世界注入關鍵的穩定性；而十五五規劃從出台到推進，都有清晰闡釋和明確路徑，不僅為中國自身發展提供明確方向，也為整個世界經濟提供可預期的穩定環境。