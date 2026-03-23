內地驚爆向活魚「落迷藥」食用恐礙健康 食肆明知仍照用 市監部門調查(有片)

內地水產市場被揭發在活魚運輸及銷售過程中，透過向魚池加藥的方式，刻意令活魚進入「休眠」狀態，以方便裝卸及維持賣相。中央電視台記者調查發現，部分市場不但使用魚用麻醉劑，甚至混入工業酒精，相關做法可能對人體造成危害。國家市場監督管理部門在接獲舉報後，已即時展開執法行動。 活魚「不動」卻未死亡 記者直擊加藥過程 央視記者在重慶一個大型水產批發市場發現，不少運抵市場的活魚幾乎一動不動。當被問及魚隻狀況時，有商戶直言魚並未死亡，只是「在睡覺」。調查期間，記者目睹工人於運輸途中，將一種標示為「魚護寶」的液體倒入養魚水桶內，並加以攪拌。該液體屬魚用安定劑，主要成分為丁香酚。藥水加入後，原本活躍的魚隻隨即癱軟靜止。商戶聲稱，只要回家換水並打氧，魚隻短時間內便會「醒來」。記者實際觀察後發現，約一小時後魚才逐漸恢復活動。

為加快見效 混入工業酒精 類似情況亦出現在山東臨沂的海鮮批發市場。記者發現，當地同樣有工人於活魚運輸及存放期間使用麻醉劑，部分商戶更為加快藥效，直接在水中加入工業酒精。面對記者提問，有商戶聲稱經過麻醉的魚隻可隨時烹煮及供應食肆，並指「沒有毒」。然而，工業酒精含有劇毒甲醇，直接攝入可導致失明及器官損傷，過量更可能致命，內地亦明文禁止將其用於任何食品加工環節。 「丁香酚」非禁藥但有風險 未納入常規抽檢 至於作為主要麻醉成分的「丁香酚」，目前雖未被列入水產養殖的禁用藥物名單，但亦不屬於允許使用範圍。醫學意見指出，長期或大量接觸丁香酚，可能損害肝腎功能，孕婦及兒童更須避免接觸。市場管理人員坦言，日常對活魚的抽檢涵蓋多個品類，但並不包括丁香酚檢測，令相關行為長期未被察覺。有丁香酚生產商亦指出，該物質在魚體內完全代謝，至少需要48小時。

食肆明知加藥仍照用「不放心就別吃」 調查亦揭示，食肆對活魚曾被加藥一事並非毫不知情。有烤魚店員工表示，魚通常即日售清，不會長時間飼養，對於藥物是否已完全代謝，則抱持漠視態度，甚至直言消費者若感不安，可選擇不食用。 央視節目組把相關調查資料移交國家市場監督管理總局。當局隨即組織執法人員，對涉事水產市場展開突擊檢查。在重慶樂邦水產市場，執法人員檢獲淨重25公斤的丁香酚；另一路人員則於市場物流停車場的活魚貨車內，發現裝有不明透明液體的破舊飲料瓶。

在山東臨沂強盛海鮮批發市場，執法人員同樣發現大量「丁香酚原液」空瓶，氣味刺鼻，商戶承認該些液體用於麻醉活魚，現場亦檢獲用於勾兌麻醉劑的工業酒精。市監部門表示，將繼續深入調查事件，並把抽取的樣本送往實驗室進行進一步檢驗。 片段︰