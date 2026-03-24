日本自衛隊少尉強闖中國使館威脅殺外交人員　中方促日方徹查嚴懲（更新）

【18:15更新】日本媒體指，闖入中國大使館的是一位20多歲的陸上自衛隊的少尉（三等陸尉），他是從大使館鄰近的建築物4樓翻牆進入使館。在大使館內留下一把疑是該男子帶入去的刀，以及在身上搜出自衛隊的證件。

中日關係緊張之際，在北京，外交部發言人林劍於例行記者會表示，今日(24日)上午9時許在東京一名自稱日本自衛隊人員的不法之徒，翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。

中方對事件深感震驚，已向日方嚴正交涉及提出強烈抗議，要求立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代，中方指事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。

嚴重威脅中方人員安全

林劍表示，事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策，流毒深重。日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。