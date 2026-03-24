上海迪士尼價錢惹爭議　米妮蒸包套餐70元震驚網民

一個造型為米妮的蒸包子搭配數片薯片，在上海迪士尼樂園以70元人民幣（約80港元）的價格出售，近日引發廣泛熱議。有網民質疑「包子是鍍金的嗎」，更有消費者不滿米妮蒸包的耳朵部分僅是饅頭，質疑定價是否合理。
據《21世紀經濟報導》報道，有網友在社交平台分享的圖片，這款價格70元人民幣的迪士尼十周年限定套餐，包括一個外型酷似米妮的蒸包與少量薯片，而包子內部僅頭部有餡料，耳朵部分則為純饅頭。有網民表示，該包子的內餡味道類似肉醬，但整體份量與價格並不相符。
網民回憶起過去迪士尼推出的類似商品，認為樂園內餐飲價格一直上升。有網民指出，去年88元人民幣的紅燒肉饅頭套餐中包括兩個米妮造型的包，而今年卻只剩一個，價格卻達70元人民幣。另有網友上載10年前的上海迪士尼米妮包照片，當時同款紅豆包售價僅35元人民幣，米奇造型的肉包價格也相同。
上海迪士尼的餐飲價格，由超過100元人民幣的火雞腿、雪糕，到如今的70元包子套餐，每次推出新商品後，幾乎都會掀起討論。對此，部分網民稱迪士尼樂園的餐飲價格是「通貨膨脹」的縮影，甚至有人留言稱「吃了這個包子能氣憤一整日」。
上海迪士尼回應 稱遊客可帶食物入園
對於今次事件，上海迪士尼樂園的工作人員回應稱，園區內的物價屬於園區自行定價。工作人員同時表示，遊客可以攜帶符合規範的食物和飲用水進入園區，但不允許攜帶需要二次加熱或帶有強烈氣味的食物。此外，遊客也可以選擇在閉園前一小時憑紙質門票往迪士尼小鎮用餐，該區域餐飲價格相對較低。
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