上海迪士尼價錢惹爭議　米妮蒸包套餐70元震驚網民

一個造型為米妮的蒸包子搭配數片薯片，在上海迪士尼樂園以70元人民幣（約80港元）的價格出售，近日引發廣泛熱議。有網民質疑「包子是鍍金的嗎」，更有消費者不滿米妮蒸包的耳朵部分僅是饅頭，質疑定價是否合理。

據《21世紀經濟報導》報道，有網友在社交平台分享的圖片，這款價格70元人民幣的迪士尼十周年限定套餐，包括一個外型酷似米妮的蒸包與少量薯片，而包子內部僅頭部有餡料，耳朵部分則為純饅頭。有網民表示，該包子的內餡味道類似肉醬，但整體份量與價格並不相符。