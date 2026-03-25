夏天｜東莞江門入夏 佛山創11年最早紀錄較去年早7日

廣東多個城市在3月相繼宣布入夏，其中佛山更創下2015年以來最早入夏紀錄，比去年提前整整7天，引發各界關注。
據佛山市氣象台消息，佛山已於3月16日達到入夏標準，官方昨日正式宣告。2025年佛山入夏時間為3月23日，今年提前7天，是2015年以來最早的一次。佛山之外，東莞與江門也於3月24日相繼官宣入夏，兩地同樣於3月18日達標，與佛山並列為今年廣東首批入夏城市。
根據國家標準《氣候季節劃分》（GB/T 42074-2022），入夏標準是依據當年5天滑動平均氣溫序列，在首次連續5個滿足大於或等於22℃的滑動平均值所對應的日平均氣溫序列（9天）中，以第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。
佛山已連續3年在3月入夏，而夏天氣溫持續高企。《佛山市公共氣象服務白皮書（2026年）》顯示，2025年佛山全市平均氣溫為23.7℃，較常年偏高0.8℃，歷史排名第6。平均高溫日數（日最高氣溫達35℃以上）為35.7天，較常年偏多6.9天。10月至12月全市平均氣溫21.8℃，較常年同期偏高1.3℃，為有氣象記錄以來同期最高。
廣州深圳仍未入夏
對此，有網民留言表示：「不是才春天嗎？」廣東省內其他地區的入夏進度不一，廣州、深圳目前尚未宣布入夏；廣東西北部地區因近期多陰雨天氣，氣溫起伏較大，體感仍帶有涼意，距氣象意義上的入夏仍需時日。
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