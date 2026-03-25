夏天｜東莞江門入夏 佛山創11年最早紀錄較去年早7日

廣東多個城市在3月相繼宣布入夏，其中佛山更創下2015年以來最早入夏紀錄，比去年提前整整7天，引發各界關注。

據佛山市氣象台消息，佛山已於3月16日達到入夏標準，官方昨日正式宣告。2025年佛山入夏時間為3月23日，今年提前7天，是2015年以來最早的一次。佛山之外，東莞與江門也於3月24日相繼官宣入夏，兩地同樣於3月18日達標，與佛山並列為今年廣東首批入夏城市。

根據國家標準《氣候季節劃分》（GB/T 42074-2022），入夏標準是依據當年5天滑動平均氣溫序列，在首次連續5個滿足大於或等於22℃的滑動平均值所對應的日平均氣溫序列（9天）中，以第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。