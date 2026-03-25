豬肉扮牛肉｜一家四口齊造假　主謀被判有期徒刑15年

湖北省鄂州市一宗以豬肉冒充牛肉的食品詐欺案，崔姓主謀被判處有期徒刑15年、罰款150萬元人民幣，並須承擔懲罰性賠償497.47萬元人民幣。鄂州市鄂城區檢察院於3月23日以案說法，提醒消費者警惕低價牛肉背後的陷阱。

據鄂城區檢察院介紹，崔某勝自2022年12月起至2024年1月28日，持續從屠宰場及共犯李某柱處購入母豬肉，並在租用廠房內聘請工人將母豬肉加工偽裝成牛肉，再在多地市場銷售。

此案涉案人員眾多，且以家庭成員為核心分工。主謀之子負責接單、貨款結算與運輸；其妻協助安排工人裝卸及加工豬肉；其女則負責管理財務與核數。承辦檢察官指出，該犯罪集團形成「採購—加工—銷售—運輸—結算」分工完整，組織明確。