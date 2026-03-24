上海迪士尼70元「米妮蒸包」被指CP值低 遭網民狂嘲「鑲金」

近日有遊客在上海迪士尼樂園內購買一款售價70元人民幣的「米妮造型蒸包」，其價格隨即在網上引起廣泛討論。相關影片在社交平台流傳後，不少網民對「米妮蒸包」定價提出質疑，認為CP值太低。

造型蒸包配少量薯片 售價引發爭議

該款「米妮蒸包」外形以卡通角色米妮為設計主題，每份餐點包含一個造型蒸包，旁邊配有少量薯片。該食品於園區內小食亭販售，標價為70元一份。

部分消費者認為，單以食物本身而言，價格明顯高於一般包點，甚至超出不少高級茶餐廳的點心收費。有網民以戲謔方式形容該蒸包為「鑲金包子」、「氣飽套餐」，亦有人調侃指「不愧是迪士尼，連包子都有魔法」。有網民進一步指出，該款米妮蒸包的耳朵部分並未包餡，估計其原材料成本不足2元，認為價格與成本嚴重不成正比。亦有人將其與去年曾推出、售價88元的「紅燒肉饅頭套餐」作比較，指出當時至少包含兩個米妮造型饅頭，認為今次份量更顯不足。