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中國
出版：2026-Mar-24 23:58
更新：2026-Mar-24 23:58

上海迪士尼70元「米妮蒸包」被指CP值低 遭網民狂嘲「鑲金」

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70元的「米妮蒸包」。(互聯網)

70元的「米妮蒸包」。(互聯網)

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近日有遊客在上海迪士尼樂園內購買一款售價70元人民幣的「米妮造型蒸包」，其價格隨即在網上引起廣泛討論。相關影片在社交平台流傳後，不少網民對「米妮蒸包」定價提出質疑，認為CP值太低。

造型蒸包配少量薯片　售價引發爭議

該款「米妮蒸包」外形以卡通角色米妮為設計主題，每份餐點包含一個造型蒸包，旁邊配有少量薯片。該食品於園區內小食亭販售，標價為70元一份。

部分消費者認為，單以食物本身而言，價格明顯高於一般包點，甚至超出不少高級茶餐廳的點心收費。有網民以戲謔方式形容該蒸包為「鑲金包子」、「氣飽套餐」，亦有人調侃指「不愧是迪士尼，連包子都有魔法」。有網民進一步指出，該款米妮蒸包的耳朵部分並未包餡，估計其原材料成本不足2元，認為價格與成本嚴重不成正比。亦有人將其與去年曾推出、售價88元的「紅燒肉饅頭套餐」作比較，指出當時至少包含兩個米妮造型饅頭，認為今次份量更顯不足。

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「米妮蒸包」宣傳照。(互聯網) 「米妮蒸包」宣傳照。(互聯網) 「米妮蒸包」宣傳照。(互聯網) 70元的「米妮蒸包」。(互聯網)

也有網民持不同看法，認為迪士尼園區內的餐飲本身就包含品牌及主題體驗價值，價格並非單純反映食材成本，而是為卡通IP設計、園區氛圍及沉浸式體驗付費，認為在樂園內消費本就與一般餐飲場所不同。

屬十周年限定餐點 官方曾形容園內美食「施了魔法」

針對外界關注，3月24日，大象新聞記者致電上海迪士尼樂園查詢。園方工作人員表示，該款蒸包為上海迪士尼樂園十周年限定套餐中的其中一款，內容包括一個米妮造型蒸包及少量薯片。園方指出，蒸包分為肉餡及紅豆餡兩種，於園區路邊小食亭售賣，價格為樂園統一定價。對於有遊客認為定價偏高，工作人員回應稱，相關意見可向園方反映，並會轉交予定價部門作內部參考。上海迪士尼度假區過往亦曾在官方微信公眾號發文介紹園區餐飲。在一篇題為《在這裡，每一餐都是驚喜！》的推文中，官方形容園內餐點「彷彿被施了魔法」，包括米奇肉包及米妮紅豆包，並以其外形可愛、令人捨不得入口作為賣點。

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