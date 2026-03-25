自衛隊少尉闖中國使館 威脅殺外交人員 中方促嚴懲︰反映日本極右思潮猖獗

中日關係緊張之際，一名日本自衛隊成員昨翻牆強行闖入中國駐日本大使館，承認自身行為非法，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方對事件深感震驚，已向日方嚴正交涉及提出強烈抗議，要求立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代；並指事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗。 日媒報道，闖入中國大使館的是一位二十多歲的陸上自衛隊的少尉(三等陸尉)，從大使館鄰近的建築物4樓翻牆進入使館。在大使館內留下一把疑是該男子帶入去的刀，以及在身上搜出自衛隊的證件。

在北京，林劍表示3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館；該男子承認自身行為非法，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。林劍稱，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉、提出強烈抗議，並指有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。 林劍說，事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。

日外交藍皮書 據報降級中日關係 另外，路透社獲得預料在下月發表、日本政府《2026年外交藍皮書》草案，指日本將把對華關係由「最重要關係之一」，降級為「重要鄰國」及「戰略互惠關係」。草案並列舉過去一年中日的摩擦，包括中國稀土出口限制、解放軍戰機以雷達照射日本戰機，以及由日揆高市早苗的涉台言論引起的批評及施壓等。林劍昨在記者會被路透社記者問及此事時，表示中日關係當前局面的根源在於高市發表涉台謬論，激起中國人民的公憤，挑戰戰後國際秩序的紅線。他稱，日方如果真心想改善和發展中日關係，就應恪守中日四個政治檔和自身所作承諾，儘早撤回錯誤涉台言論，認真反思糾偏，以實際行動維護中日關係政治基礎。