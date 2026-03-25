深圳打工仔休班需網上開會 法庭判獲逾萬蚊OT費

「下班關電腦、工作群仍響」已成職場打工仔新常態。「隱形加班」佔用休息時間問題日益受到關注，惟能否索要OT費？深圳南山區人民法院近日就一宗相關勞資糾紛作出裁決，一名員工在下班後及假日仍需頻繁參加網上會議及處理工作，法院認定此類情況構成加班，判令其前僱主須支付加班費1.4萬元人民幣。

「隱形加班」時數達134小時

案情指，涉事員工程某於2021年12月入職深圳一間公司，簽訂期限3年的勞動合同，約定實行每日8小時、每周40小時的標準工時制。在職期間，公司經常透過內部通訊軟件，要求程某於下班時間、周末及公眾假期向其分派工作任務，並要求他參與網上會議。