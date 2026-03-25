深圳打工仔休班需網上開會 法庭判獲逾萬蚊OT費

「下班關電腦、工作群仍響」已成職場打工仔新常態。「隱形加班」佔用休息時間問題日益受到關注，惟能否索要OT費？深圳南山區人民法院近日就一宗相關勞資糾紛作出裁決，一名員工在下班後及假日仍需頻繁參加網上會議及處理工作，法院認定此類情況構成加班，判令其前僱主須支付加班費1.4萬元人民幣。
「隱形加班」時數達134小時
案情指，涉事員工程某於2021年12月入職深圳一間公司，簽訂期限3年的勞動合同，約定實行每日8小時、每周40小時的標準工時制。在職期間，公司經常透過內部通訊軟件，要求程某於下班時間、周末及公眾假期向其分派工作任務，並要求他參與網上會議。
程某於2023年4月辭職後，就加班費問題與公司產生爭議，並入稟法院，指在職期間，其下班後及周末多次參加網上會議，時長由半小時至三小時不等，累計「隱形加班」時數達134小時，並提交了搭車記錄、網上會議記錄等證據。
法院指佔用勞動者休息時間
法院審理後認為，該公司多次安排程某在非工作時間進行網上會議，且時長較長，確已佔用勞動者休息時間，應認定為加班，判決公司支付程某加班費1.4萬元人民幣。法官表示，「隱形加班」是指用人單位借助即時通訊工具，在正常工作時間外向勞動者下達工作指令、安排任務並要求及時響應的加班形式。認定是否構成「隱形加班」並非局限於工作地點或形式，關鍵是看是否實質佔用勞動者休息時間，需綜合考量工作安排的持續性、指令的具體性、內容的實質性等因素。